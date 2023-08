Sandra kan geen vakantie betalen, daarom ruilt ze van huis met haar broer

Boodschappen die alsmaar duurder worden, hogere accijns op benzine en diesel en we gaan nu ook betalen voor wegwerpbekers en -bakjes. Mensen moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven vertelt Sandra (55) uit Oisterwijk: "Ik doe mijn boodschappen op de fiets, dan kom ik niet in de verleiding om te veel te kopen."

Sandra is gescheiden en heeft twee kinderen. Ze woont samen met haar zoon van 22 in Oisterwijk.

Heb je vakantieplannen deze zomer?

"We blijven in Nederland en ruilen van huis met mijn broer. Hij woont in Noordwijk en daar gaan we twee weken genieten van de zee en het strand. Een lekker plekje om naartoe te gaan en ook heel voordelig. Vorig jaar, toen mijn ouders 55 jaar getrouwd waren, zijn we met z'n allen naar het buitenland gegaan. Maar dat gebeurt alleen bij bijzondere gelegenheden."

Zijn er dingen die je laat liggen in de supermarkt?

"Als ik boodschappen doe, is dat meteen voor de hele week. Vijftig euro ben ik ongeveer kwijt en dat zijn dan de gebruikelijke dingen. Extraatjes zoals koekjes, chips en popcorn koop ik minder vaak dan vroeger. Want over de honderd euro per week, dat is echt een beetje te gek.

Hoe zit het met de energierekening?

"Ik heb sinds een tijdje zonnepanelen, dat was een slimme investering. Eerst was ik 180 euro in de maand kwijt aan energiekosten, nu betaal ik 80 euro. Of ik een vast energiecontract ga afsluiten, daar denk ik nog over na. Ik twijfel namelijk of dat echt wel goedkoper is."

Zijn er andere dingen waar je op bezuinigt?

"Uit eten is duur geworden, dat doen we minder vaak. Even lunchen hier op een terras in het dorp, het tikt echt aan."

Heb je tips om geld te besparen?

"Ik ga altijd naar een goedkopere supermarkt, niet naar de Albert Heijn of Jumbo. Ook ga ik bewust met de fiets, dan kan ik niet in de verleiding komen om te veel te kopen. En ik controleer altijd of de kassabon wel klopt. Als er een foutje is gemaakt, dan ga ik toch even terug de winkel in."

