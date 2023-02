Malu koopt die grote pot pindakaas niet meer, want die is te duur

Koffie, wasmiddel, vers fruit, wc-papier. Alles is in hoog tempo duurder geworden. We betalen fors meer voor onze levensmiddelen en energielasten dan een jaar geleden. Mensen moeten hierdoor steeds meer op de kleintjes gaan letten. Maar lukt dat wel? Vandaag in onze serie Duurder Leven de 27-jarige Malu van den Berg uit Eindhoven: “Een grote pot pindakaas voor bijna 8 euro, dat gaat me echt te ver."

Malu woont in Eindhoven en is vierdejaars ICT-student bij Fontys Hogescholen.

Zijn er dingen die je laat liggen in de supermarkt?

"Boodschappen, daar let ik wel goed op. Het is ongelofelijk hoe duur alles is geworden. Als student ging ik meestal voor het gemak en dan koos ik iets kant-en-klaars, maar nu kook ik zelf omdat dat voordeliger is. Ik kijk ook altijd naar de aanbiedingen. Laatst stond ik in de winkel met een grote pot pindakaas in m'n handen, die kostte bijna acht euro. Dat gaat me echt te ver, die zet ik terug."

"Roken doe ik nog steeds, hoewel dat een rib uit m'n lijf is. Ik kan het gewoon niet laten. Voor een pakje sigaretten betaal je tegenwoordig rond de acht of negen euro. Of ik veel rook?" Lachend: "Nou, wel genoeg."

Samen koken met huisgenoten, om zo de kosten laag te houden?

"Koken doe ik voor mezelf, want ik woon niet in een studentenhuis. Ik heb een eigen appartement in een woontoren in Eindhoven. Die woningen zijn speciaal gebouwd voor mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen. De huur stijgt niet, daar bof ik enorm mee. Ik betaal nu 655 euro per maand en daar gaat dan nog huurtoeslag vanaf. Dan kom je eigenlijk uit op de prijs van een kamer. En nu heb ik m'n eigen keuken, badkamer en een balkon met een prachtig uitzicht over de stad."

Hoe gaat het met de energierekening?

"Het contract met de energieleverancier is variabel en wordt geregeld via de woningbouwvereniging. Daar heb ik geen invloed op, dus shoppen zit er niet in, helaas. De verwarming draai ik vaak niet aan, in de hoop zo een beetje te kunnen bezuinigen. Ik trek een dikke trui aan en heb altijd een paar dekens binnen handbereik."

Hoe is het om in deze dure tijden te studeren?

"Eerlijk gezegd, het is best stressvol. Je zit met je lening voor je studie, collegegeld, boeken. En als je op jezelf wilt wonen, dan ontkom je er bijna niet aan om aan te kloppen bij een bank of bij je ouders. Ik ben maandelijks minimaal duizend euro kwijt aan de huur, gas, water en licht, eten en m'n telefoonabonnement. Een auto heb ik niet, ik loop overal naartoe."

Heb je een bijbaantje?

"Ik heb altijd als website-ontwerper gewerkt, dat sluit mooi aan bij mijn studie. Dat waren goede verdiensten. Ik kreeg 18,50 euro per uur. Binnenkort ga ik reizen voor m'n minor, een bijvak tijdens mijn opleiding. Die baan heb ik nu dus opgezegd. Als is afgestudeerd ben, verwacht ik zo een baan te vinden in de ICT."

