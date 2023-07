Thomas en Kimberly willen samenwonen, maar de huur is onbetaalbaar

Thomas (22) werkt fulltime als verhuizer. Kimberly (21) studeert en gaat volgend jaar aan de slag als beveiliger. Het stel uit Oisterwijk is al bijna drie jaar bij elkaar: "We wonen nog steeds thuis bij onze ouders, maar nu we allebei in de twintig zijn, willen we graag gaan samenwonen. Laatst hebben we gekeken voor een huurhuis. Dat kostte 1400 euro per maand en daar komen gas, water en licht nog bij."

Boodschappen die alsmaar duurder worden, hogere accijns op benzine en diesel en nu gaan we ook nog betalen voor wegwerpbekers en -bakjes. We moeten steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven deze keer Thomas en Kimberly uit Oisterwijk.

Hoe staan jullie er financieel voor?

Kimberly: "Het is soms behoorlijk lastig om rond te komen. Ik zit nog op school en heb een bijbaan in de horeca. Eigenlijk hebben we het er iedere week wel over, hoe duur alles is. Nu gaan we weer extra betalen voor wegwerpbekers en -bakjes, het gaat maar door. Ons salaris is nu drie procent omhoog gegaan maar het valt in het niet bij de prijzen die blijven stijgen. We worden er niet vrolijker van."

Zijn er dingen die je laat liggen in de supermarkt?

"Even boodschappen doen en alles gedachteloos in het mandje gooien is er niet meer bij. We moeten echt opletten wat we kopen. Vroeger kochten we een croissantje of een frikandellenbroodje voor de lekkere trek, nu is het gewoon brood met wat beleg omdat we daar langer mee kunnen doen. Duurdere merken laten we sowieso liggen, we kiezen altijd voor de goedkoopste optie. Een klein tasje met boodschappen, daar zijn we 50 euro voor kwijt, maar als we voor de A-merken gaan, dan is het al gauw 80 euro. Als we een avondje met vrienden willen doorbrengen, moeten we eerst kijken of het wel lukt wat geld betreft."

Hoe spaar je nog meer geld uit?

Kimberly: "We roken allebei en daarvoor rijden we naar België, een rit van ongeveer 20 minuten. Dan tanken we daar ook meteen. Dat scheelt echt veel, zeker nu die accijns er weer bij komt. Ook shag is daar een stuk voordeliger: een klein busje kost hier 18 euro en over de grens 15 euro. In totaal ben ik voor roken 60 euro per maand kwijt." Thomas: "Bij mij thuis is de ketel lager gezet, waardoor je niet meer gloeiend heet kunt douchen. Dat scheelt toch in de kosten."

Gaan jullie met vakantie, deze zomer?

"We wilden eigenlijk naar Italië, maar dat bleek zo duur dat we de plannen hebben omgegooid. Nu hebben we een plekje geboekt op een camping in Spa-Francorchamps, in België. Voor acht nachten zijn we 290 euro kwijt, inclusief water en stroom. Daardoor besparen we zo'n 1000 euro."

Hoe zien de toekomstplannen eruit?

"We willen graag gaan samenwonen maar het is simpelweg niet te betalen. Hier in Oisterwijk wordt momenteel een nieuwbouwwijk gebouwd en voor een starterswoning vragen ze drie ton. Laatst hebben we gekeken voor een huurhuis, dat kostte 1400 euro per maand, exclusief gas water en licht. We wonen nog steeds thuis bij onze ouders, maar nu we allebei in de twintig zijn, zijn we wel toe aan een eigen plekje. Daarom zoeken we nu samen met een vriend, dan kunnen we de woonlasten delen."

Is dit dure leven iets waar je je zorgen over maakt?

"Jawel. We hebben het soms over kinderen maar die financiële situatie maakt 't er echt niet makkelijker op. We weten niet wat de toekomst gaat brengen, of we een kindje wel kunnen geven wat het nodig heeft om gelukkig te zijn. Dat houdt ons wel bezig."

