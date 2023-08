Oorlogsveteraan Vincent Speranza (98) overleden, kwam graag naar Brabant

De Amerikaanse oorlogsveteraan Vincent Speranza is vorige week op 98-jarige leeftijd overleden. Hij wordt deze donderdag in de Amerikaanse stad Chicago begraven. Een kleine vier jaar geleden maakte hij zelf nog een parachutesprong boven Eerde. De jaren daarna keek hij toe hoe andere veteranen boven Sint-Oedenrode uit een vliegtuig sprongen. De organisatie van de komende herdenking van de bevrijdingsoperatie Operatie Market Garden zal hem gaan missen. Speranza had er graag weer bij willen zijn.

Speranza was een zoon van Italiaanse immigranten. In het Amerikaanse leger werd hij tot parachutist opgeleid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging hij naar Europa en werd hij met de 101st Airborne Division ingezet bij de bloedige strijd in de Ardennen.

De Amerikanen waren toen dagenlang omsingeld door de Duitse troepen en het peloton van Speranza leed grote verliezen. Zelf wist hij als enige machinegeweerschutter te overleven.

Vaak bij herdenkingen

Na de oorlog bleef Europa hem trekken. Volgens Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon, bracht hij de afgelopen jaren geregeld een bezoek aan Europa. De herdenking van D-Day, de dag dat de geallieerden hun bevrijdingsoperatie begonnen, en de Slag om de Ardennen wilde hij niet missen.

Ook in Brabant was Speranza vaak op bezoek. Zo stond hij vijf jaar geleden centraal op de eerste avond van ‘Museum in het donker’. Met deze activiteit wilde het Oorlogsmuseum Overloon extra bezoekers lokken. Janneke Kennis werkt bij het museum als communicatiemedewerker. Ze is al jaren bevriend met de Amerikaan en is ook bij zijn begrafenis.

'Feestbeest'

"Vincent geniet hier echt van, hij vindt dit geweldig”, zei ze in 2018 over de activiteit rondom de oorlogsveteraan. “Hij heeft ons gezegd waar hij alle decorstukken wilde hebben. Vincent is de laatste jaren veranderd van een oorlogsheld in een feestbeest. De oud-paratrooper rookt sigaren, drinkt whiskey en als hij even de kans krijgt, zingt hij er ook nog bij."

En springen kon hij dus ook: in 2019. Dat deed hij samen met een andere oorlogsveteraan, Jim Martin. Dit gebeurde tijdens de herdenking van de bevrijding in Eerde. Martin is inmiddels ook overleden.

Kijk hier naar de sprong van Vincent Speranza en Jim Martin: