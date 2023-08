112-nieuws: koeien over straat in Stiphout • dollemansrit over de A59

13.31

Een 30-jarige automobilist is gisteren door agenten van de A59 gehaald. Zij hadden gezien dat de man met een snelheid van 161 kilometer per uur over de weg reed, terwijl daar 100 kilometer per uur de maximumsnelheid is. De bestuurder probeerde nog aan de agenten te ontkomen en haalde meerdere voertuigen rechts in. Ook reed hij over de vluchtstrook. Het rijbewijs van de bestuurder bleek al enige tijd ongeldig te zijn verklaard. Hij kreeg meerdere processen-verbaal. De auto kon in overleg met justitie niet in beslag genomen worden, omdat de eigenaar niet wist dat de man uit Oosterhout niet over een geldig rijbewijs B beschikt. Nu weet de eigenaar dit wel.