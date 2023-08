Werknemers van de toekomst kunnen nu geen studentenkamer vinden

Er zijn nog steeds niet genoeg kamers om de honderden internationale studenten te huisvesten die dit jaar in Brabant komen studeren. Ook al zijn er wel wat nieuwe studentenflats bij gekomen, het tekort is groot. En dat terwijl Brabant die nieuwe studenten juist hard nodig heeft als werknemers van de toekomst, zeggen de opleidingen.

Universiteiten, hogescholen, gemeenten en woningbouwverenigingen doen hun uiterste best om de studentenhuisvesting in Brabant vlot te trekken. Al jaren werken ze samen aan extra studentenkamers, maar echt hard gaat het niet.

Gerco Cober is teamleider van de Dienst Studentenvoorzieningen van Fontys. Naar verwachting zoeken straks 750 internationale Fontysstudenten woonruimte in Brabant. “In onze regio staan ze te schreeuwen om nieuwe krachten. Dan kun je natuurlijk werknemers vanuit allerlei verre landen halen, maar hoe mooi zou het zijn als je ze al eerder hierheen kunt halen. Dan studeren ze hier, lopen ze stage en dan zijn ze hier al geland als ze in de regio gaan werken."

Liever op een matje

Maar internationale studenten kunnen niet eerst een maandje treinen, zoals de Nederlanders dat doen. Als ze hierheen komen, moet er een plekje voor ze zijn waar ze kunnen slapen. Tilburg University heeft een aantal jaren bemiddeld voor noodopvang op vakantieparken. Daar is ze dit jaar mee gestopt, omdat studenten daar toch geen gebruik van bleken te maken. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook omdat die parken een eind van de universiteit af liggen. Dan liggen ze liever op een matje bij een medestudent.

De Stadscamping in Tilburg is al jaren een vaste plek voor studenten als er echt geen andere optie is. Rob Dingemans is beheerder. Hij heeft nu al zeker tien mailtjes gekregen met vragen over een standplaats. “We moeten even kijken wat er kan, maar ze zijn van harte welkom. De eerste heeft haar caravan al neergezet.”

House hunter

De Avans Hogeschool heeft sinds een jaar een house hunter in dienst. Dat is iemand die voor de internationale student op zoek gaat naar kamers. Dat leverde vorig jaar 80 plaatsen op en dit jaar nu al 90. De gezamenlijke opleidingen in Brabant doen iets soortgelijks in de hele provincie.

Gerco Cober van Fontys: ”We hebben samen mensen ingehuurd die verstand hebben van de vastgoedwereld en hun uiterste best doen om gebouwen te zoeken waar studentenwoningen van gemaakt kunnen worden. Goed voorbeeld is het voormalige woonzorgcentrum Akert in Geldrop, waar een aantal jaren studenten en jonge asielzoekers in komen.”

Kom niet als je geen kamer hebt

Ook in Eindhoven is zo’n gebouw gevonden: het oude Philips-hoofdkantoor. Daar kunnen 456 studenten van de Technische Universiteit een aantal jaren terecht. De universiteit heeft daardoor alle internationale studenten die aanklopten voor woonruimte, ook meteen kunnen helpen.

Maar dat is dus een uitzondering in de provincie. Alle opleidingen waarschuwen studenten nog steeds om niet naar Nederland af te reizen als ze geen zicht op een kamer hebben.

