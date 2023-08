112-nieuws: vrachtwagen botst achterop auto • fietsster gewond na botsing

16.33

Op de Boxtelseweg in Schijndel (N618) is een vrachtwagen achterop een auto gebotst. Die belandde daardoor op het naastgelegen fietspad. In de auto zaten een moeder en haar twee kinderen. Zij worden in de ambulance nagekeken. De vrachtwagenchauffeur bleek ongedeerd. Na het ongeluk was de weg korte tijd dicht.