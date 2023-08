Vrijwilligers zoeken naar vermiste Angelika (12) uit Drunen

Er worden flyers uitgedeeld in Drunen en Oss (foto: SAR Nederland/Facebook). De twaalfjarige Angelika, die sinds dinsdag vermist is (foto: Anna Jagodzinska). Volgende 1/2 Er worden flyers uitgedeeld in Drunen en Oss (foto: SAR Nederland/Facebook).

In Drunen en Oss wordt woensdagavond gezocht naar de vermiste 12-jarige Angelika. Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue (SAR) deelt flyers uit. Ook worden camerabeelden opgevraagd in de hoop dat het meisje daar op te zien is.

De 12-jarige Angelica Duszczak uit Drunen wordt sinds dinsdagavond vermist. Mogelijk is ze vanuit haar woonplaats vertrokken in de richting van Oss en mogelijk Arnhem. De politie spreekt over een ‘urgente vermissing’. Angelika komt uit Polen en woont sinds een paar jaar bij haar ouders in Nederland, vertellen familieleden aan Omroep Brabant. Ze verliet haar huis aan het Finlandplantsoen dinsdag in de late ochtend of vroege middag. Haar ouders waren op dat moment aan het werk. Angelika liet geen informatie achter en nam geen persoonlijke spullen mee. Ook heeft ze geen berichten meer gelezen. Ook heeft ze niet op gereageerd op telefoontjes van familieleden. SAR Nederland is een organisatie die zich bezighoudt met het zoeken naar vermiste mensen. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. De politie of familie van een vermist iemand kunnen SAR inschakelen voor hulp.