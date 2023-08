Peter Gillis mag horeca in twee vakantieparken deze zomer niet openen

De horeca op Slot Cranendonck in Soerendonk en op de Brugse Heide in Valkenswaard blijven de hele zomer dicht. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. Beide vakantieparken vallen onder de Oostappen Groep van Peter Gillis.

De zakenman was naar de rechter gestapt, omdat de burgemeesters van Cranendonck en Valkenswaard de horecavergunningen hadden ingetrokken. De rechter vindt dat beiden hiervoor voldoende redenen hadden.

Zo zijn de besluiten onder meer genomen op basis van een advies van het Landelijk Bureau Bibob. Dat heeft onderzoek gedaan naar de geldstromen en de integriteit van de eigenaar van de parken. De uitkomst was negatief voor Gillis. Gemeenten vermoeden dat hij de horecavergunningen misbruikt voor criminele doeleinden.

Ook bestaat er ernstig gevaar dat die vergunningen mede zullen worden gebruikt om geld wit te wassen. De rechtbank stelt dat de voordelen uit strafbare feiten ‘zeer groot’ zijn. Gillis ontkent dat er sprake is van ernstig gevaar en is bang dat hij nu personeel moet ontslaan. In Valkenswaard werd de horeca op 14 juli gesloten, in Soerendonk anderhalve week geleden.

Een andere reden voor de burgemeesters om de vergunningen in te trekken zit hem in het feit dat Gillis niet van onbesproken gedrag is. Ook hierin kan de rechtbank zich vinden. Gillis wordt onder meer beschuldigd van het mishandelen van zijn ex-vriendin.

Tijdens de zitting, vorige week donderdag, werd bekend dat de Oostappen Groep heeft gesjoemeld met de boekhouding van haar vakantieparken. Doordat Gillis verschillende inkomsten niet vermeldde, zou hij te weinig belasting hebben betaald.

Onlangs besloot ook de rechtbank in Arnhem om de horeca voor een Oostappenpark in deze stad te sluiten. De rechtbank in Den Bosch wil met zijn uitspraak hiermee één lijn trekken.

