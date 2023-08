Van bijna code zwart naar nul coronapatiënten op de intensive care

Vrijdag 18 augustus 2023 voelt als een mijlpaal. Voor het eerst liggen er geen coronapatiënten op de intensive care sinds het coronavirus in februari 2020 in Tilburg opdook. Joost Boons uit Loon op Zand werd 27 februari patiënt nul. Na deze eerste patiënt zouden verpleegafdelingen en ic's snel volstromen. Een overzicht van hoe ic's de stroom coronapatiënten amper konden verwerken.

Voor de duidelijkheid: corona is niet verdwenen. Op de ic ligt nu geen enkele coronapatiënt meer, maar op de verpleegafdelingen nam de bezetting door coronapatiënten juist toe. Waarschijnlijk door de opkomst van een nieuwe variant van het virus. Begin deze maand lagen er ongeveer 40 coronapatiënten op de verpleegafdelingen, inmiddels zijn dat er ruim 70.

Ondanks deze opflakkering van corona ligt er nu in geen van de ruim 900 ic-bedden een coronapatiënt. "Het virus gaat nog rond maar bijna iedereen heeft afweer opgebouwd door vaccinatie of doorgemaakte infectie", meldt de GGD. "De meeste mensen worden niet meer ernstig ziek."

Eerste golf: begin 2020

Zo'n twee maanden nadat in Nederland de eerste patiënt was ontdekt, bereikte de bezetting van de intensive care een hoogtepunt. In de eerste golf in april 2020 lagen meer dan 1400 coronapatiënten op de ic. Om al die patiënten een plek te geven, moesten er snel extra bedden en personeel vrijgemaakt worden. Dit ging ten koste van de reguliere zorg.

In Brabant waar de druk op de ic het hoogst was, moesten patiënten naar ziekenhuizen ver buiten de provincie en zelfs naar het buitenland worden gebracht.

Het was duidelijk dat de zorg door corona aan alle kanten piepte en kraakte. In het voorjaar van 2020 schoten de liefdadigheidsinitiatieven als paddenstoelen de grond uit. Personeel kreeg tekeningen, lekkers en applaus. Saamhorigheid heerste.

Tweede golf: eind 2020

In de maanden erna, tegen het einde van 2020 werd het protest tegen de coronamaatregelen luider en kreeg zorgpersoneel steeds meer te maken met onbegrip en agressie. Slechts een enkele bezoeker per patiënt werd niet zomaar geaccepteerd.

Tijdens de tweede coronagolf in oktober stegen de ziekenhuisopnames opnieuw. Er belandden honderden mensen op ic, maar de druk liep minder hoog op dan in april. Het zorgpersoneel raakte ondertussen wel oververmoeid.

Derde golf: begin 2021

Eind april 2021 dreigde, tijdens de derde coronagolf in Breda, code zwart voor het Amphia ziekenhuis. Dat zou betekenen dat er gekozen moest worden welke patiënt hulp kreeg en welke niet. Deze situatie werd maar net ontlopen.

Een maand eerder plaatsten het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en ziekenhuis Bernhoven in Uden tenten om binnenkomende patiënten voor binnenkomst te onderzoeken en te scheiden van de meest kwetsbare patiënten.

Na deze derde golf zijn ic's nooit meer zo uit hun voegen gebarsten als in 2020 en 2021. Toch bleef de druk op de zorg enorm door uitgesteld behandelingen en een personeelstekort. Er was al een tekort maar door de uitputtingsslag tijdens corona nam menig hulpverlener afscheid van het vak.

