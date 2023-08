Beelden van brandstichter die bus Marvin aansteekt: 'Die mist wenkbrauwen'

Marvin Gage uit Oss kan het nog steeds amper geloven. Iemand heeft zondagochtend zijn werkbus in brand proberen te steken. Op de beelden is te zien hoe de dader wat rommelt bij het rechtervoorwiel waarna er een enorme steekvlam volgt. Het lijkt erop dat de brandstichter ook zichzelf aansteekt, ziet ook Marvin. "Het is echt een enorme amateur."

De bus stond geparkeerd aan het Denariuspad in Oss. Marvin en zijn vriendin waren samen uit geweest in het stadscentrum en pas rond half vier 's ochtends thuis, anderhalf uur later wordt er brand gesticht bij zijn Mercedes-bus. De dader en de enorme steekvlam worden door meerdere camera's gefilmd.

"Een geluk bij een ongeluk."

Door een klein wonder is Marvin zijn bus niet volledig afgebrand. "Mijn band is na een poosje geklapt door de hitte en daardoor lijkt het vuur grotendeels uit te zijn gegaan. Echt een geluk bij een ongeluk." Zijn overbuurman heeft vervolgens de laatste vlammen gedoofd en Marvin gewaarschuwd. Hij is dakdekker en heeft het razend druk op het moment en kan zijn bus helemaal niet missen. "Gelukkig stond er nu geen gasfles in, want als de bus dan wel helemaal in brand was gevlogen dan had dat een flinke explosie kunnen worden."

"De dader leek op zoek te zijn en dat is best eng."

Marvin heeft geen idee waarom juist zijn bus doelwit was. "Ik heb geen vijanden en ruzie of iets", vertelt hij. "Ik heb van buurtgenoten beelden gehad waarop te zien is hoe de dader door de wijk fietst en op zoek lijkt te zijn en dat is best eng." In de bosjes heeft de dakdekker nog aanmaakblokjes en flessen van de brandbare vloeistof gevonden. Hij heeft zondagochtend aangifte gedaan bij de politie en die is volgens Marvin meteen een buurtonderzoek gestart. Oss heeft al langer te maken met opmerkelijk veel autobranden, weet ook Marvin. "Alleen nog nooit in deze buurt en ik woon ook aan een doodlopende straat waar je niet snel weg kan."

"Hij moet zelf op zijn minst zijn wenkbrauwen en wat haren missen."

Op de camerabeelden is duidelijk te zien dat de brandstichter compleet in de vlammen verdwijnt als hij de brandbare vloeistof aansteekt. "Die jongen moet zelf in de fik hebben gestaan en op zijn minst zijn wenkbrauwen en wat haren missen." Hoe erg Marvin het ook vindt dat het om zijn bus gaat, moest hij er toch ook zelf om lachen. "Als je ziet wat voor amateur dit is en hoe hij wegrent, ik hoop dat hij het voorlopig wel voelt." Toch is hij ook bezorgd, want zijn bus heeft de aanslag overleefd. "Alleen de dealer komt hem maandag pas ophalen, dus ik hoop dat de dader niet terugkomt om het werk af te maken."

"Sta er van te kijken dat er zo weinig schade is."