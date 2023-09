Prijswinnende documentaire ‘Het geheim van Moederheil’ te zien op Brabant+

Goed nieuws voor fans van prijswinnende documentaires. ‘Het geheim van Moederheil’ is te zien op Brabant+, de streamingsdienst van Omroep Brabant.

In Nederland zijn in de vorige eeuw tussen de 15.000 en 25.000 kinderen afgestaan voor adoptie. Meestal door jonge, ongehuwde vrouwen die zwanger waren geworden. Via zogenoemde doorgangshuizen stonden zij, vaak onder zware druk, hun kind af. Moederheil in Breda was zo'n doorgangshuis.

De documentaire won de Gouden Regiohelden Award van 2022. Dat is de jaarlijkse hoofdprijs voor de beste journalistieke productie van alle regionale publieke omroepen. Ook gingen de makers naar huis met de prijs voor de Beste Documentaire van 2022.

Van dorp tot stad

Kom je uit Veldhoven of omgeving? Dan zul je op Brabant+ zeker genieten van ‘Eén stad. Vier gezichten’ over het ontstaan en de groei van Veldhoven, dat pasgeleden honderd jaar bestond. We spreken bekende bewoners, zoals Bertus Borgers en dj B-Front. Ook minder beroemde, maar niet minder bijzondere Veldhovenaren komen aan het woord. De thema’s variëren van muziek, bedrijvigheid en sport tot oorlog, gezondheidszorg en cultuur.

Brabant onder de Radar

Kun je niet genoeg krijgen van ons aanbod en wil je nog een andere programma bingen? Ook genomineerd voor een Regiohelden-award was de serie ‘Brabant onder de Radar’, waarin we een kijkje nemen in de strijd tegen ondermijning van de Brabantse samenleving door criminelen. Wat speelt er in Brabant? De afleveringen gaan onder meer over hennep, synthetische drugs, witwassen, intimidatie en bedreiging en drugsafvaldumpingen. Wat wordt eraan gedaan en wat kunnen de Brabanders zelf doen?

In de voetsporen van Napoleon

Eigenlijk kunnen we niet kiezen. Er staat zoveel moois op Brabant+. Toch een laatste tip: kijk naar de serie ‘Merlijn in het spoor van Napoleon’. Presentator Merlijn Passier trekt samen met zijn onafscheidelijke cameraman Okkie Ros opnieuw door Brabant. Dit keer lopen de mannen in de voetsporen van koning Lodewijk Napoleon, die in 1809 een historische rondreis door onze provincie maakte. Merlijn gaat op zoek naar zijn nalatenschap en ontmoet ondertussen de meest wonderlijke mensen in de ‘schônste’ provincie van Nederland.

