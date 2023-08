Corné met methlab in z'n garage mag de cel uit om voor zijn gezin te zorgen

De 52-jarige Corné A. die opgepakt werd voor het maken van crystal meth in zijn garage in Oud Gastel, mag zijn cel uit zodat hij voor zijn gezin kan zorgen. Dat gebeurt wel onder strenge voorwaarden. Corné A. beloofde de rechters uit de buurt te blijven van de onderwereld en van de hoofdverdachte in Bergen op Zoom.

De politie ontdekte het drugslab op 16 mei in een 'lopend onderzoek'. Het lab zat verstopt in de garage van het huis, aan de Meirstraat net buiten Oud Gastel. Er stond een ketel waarin de drugs werden gemaakt. En verder stonden er bakjes met crystal meth, grondstoffen, jerrycans, een weegschaal en vriezers.

Vechten

Een vrouw (26) die in het huis was, raakte slaags met mensen van het arrestatieteam. De politie pakte ook de bewoner van het huis op, dat was Corné A. In Bergen op Zoom werd een ondernemer in de boeien geslagen, die als hoofdverdachte wordt gezien. Hij is in juni is al vrijgelaten uit voorarrest.

Corné A. zat als enige nog vast. Hij verscheen woensdag voor de rechtbank in Breda. Op de zitting werd duidelijk dat A. een bekentenis heeft afgelegd. Hij deed het voor het geld, vertelde de officier van justitie. Zijn precieze rol is nog wat onduidelijk. Hij kan maker van de meth zijn geweest maar ook alleen helper.

Uit huis gezet

De advocaat van A. vroeg aandacht voor de lastige situatie waarin hij is terechtgekomen. De burgemeester van Halderberge, waar Oud Gastel onder valt, heeft zijn gezin uit huis gezet. "De woning is gesloten tot 16 januari. Hij woonde er met zijn vrouw en dochter. Zij zijn naar elders vertrokken en hebben geen inkomen meer. Op de bankrekening is beslag gelegd. Ze moeten nu de eindjes aan elkaar knopen. Ze zijn wel heel ernstig gedupeerd."

Daarom vroeg de advocaat aan de rechtbank vrijlating, in afwachting van het proces, mogelijk in november. "Dan kan hij gaan werken en de gevolgen beperken."

'Lesje geleerd'

De officier van justitie vond vrijlating niet nodig. "Er zijn tapgesprekken. Verder hebben camera's vastgelegd dat er op 2 mei een overdracht is geweest van tassen en vaten. Wie geeft de garantie dat hij niet weer gaat zwichten voor geld?"

Corné A. is eerder is veroordeeld voor een hennepkwekerij. Hij kreeg daarvoor in 2010 een boete van 1000 euro, volgens zijn advocaat. Die denkt dat het wel los zal lopen met het gevaar op herhaling. "Ik denk niet dat hij morgen weer met ketels en jerrycans aan de slag gaat." Corné A. probeerde de rechtbank zelf ook duidelijk te maken dat hij zijn lesje wel heeft geleerd. “Ik ga dat nooit meer doen”, beloofde hij de rechtbank.

'Dun strafblad'

Volgens de rechtbank is er wel kans op herhaling, maar is zijn strafblad 'dun'. Daarom bepaalden de rechters dat de man naar huis mag om orde op zaken te stellen.

Crystalmeth-laboratoria komen niet zo vaak voor in Brabant. In 2023 waren er zeker twee. Onlangs ontdekte de politie een groot methlab in aanbouw, aan de Ettensebaan in Breda. Het lab in Oud Gastel was bijzonder omdat daar het hele productieproces plaats vond.

