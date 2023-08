Gestolen 84.000 euro is teruggestort in kas van ziekenhuisstichting

De gestolen 84.000 euro uit de kas van de Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis is teruggestort. De voormalige penningmeester, die het geld had verduisterd, heeft het bedrag overgemaakt naar de stichting. De penningmeester sluisde het geld tussen juni 2021 en juni 2023 door naar zijn privérekening. Tegen de man was aangifte gedaan door het ziekenhuis.

Nadat de fraude vorige week donderdag was uitgekomen, werd de penningmeester meteen uit zijn functie gezet. Ook zou geprobeerd worden om het geld terug te vorderen. Het verduisteren van het geld kreeg nog een pijnlijk vervolg. De zwager van de penningmeester, de inmiddels overleden Roosendaalse wethouder Kees Verstraten, doneerde begin dit jaar juist ruim 10.000 euro aan dezelfde stichting. Het was de opbrengst van zijn boek, dat hij in de maanden voor zijn dood schreef. Opgelucht

Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis meldde enigszins opgelucht te zijn dat het geld is terugbetaald, zo liet voorzitter Van den Kieboom weten in een persbericht: “We gaan ons nu focussen op herstel van vertrouwen en op de doelstelling van de stichting, namelijk zorgen dat het verblijf van de patiënten in het Bravis ziekenhuis zo aangenaam mogelijk verloopt." Maatregelen

Om te voorkomen dat het in de toekomst nog eens misgaat, voert de stichting het vierogen-principe in. Er kijkt dan altijd iemand met de penningmeester mee naar de financiën. LEES OOK:

84.000 euro gestolen uit kas van ziekenhuisstichting: 'Hard voor donateurs' Kees haalde geld op voor patiëntenpotje dat door z'n zwager werd geplunderd