Groot onderzoek naar dood van dakloze vrouw, vermoedelijk misdrijf

De Poolse vrouw die vorig weekend dood werd gevonden in Roosendaal is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De politie houdt daar ‘sterk rekening mee’. Er is inmiddels een groot onderzoek gestart.

De 44-jarige vrouw werd zaterdagavond door jongeren dood gevonden in de bosjes aan de Strausslaan in Roosendaal. De politie gaat na een eerste onderzoek uit van een misdrijf. Daarvoor zijn getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Voor zover bekend was de vrouw dakloos en verbleef ze al een tijd in de buurt van de Strausslaan, mogelijk waren daar een of meerdere mannen bij. Mensen die informatie over de vrouw hebben of beelden van haar, eventueel samen met deze man(nen), wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Die heeft een bericht hierover ook in het Pools verspreid.

De politie doet onderzoek naar de dood van de vrouw in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision).