Enorme weilanden vol hennep rukken op: 'Moet normaal worden'

Weilanden vol hennep moeten Brabant gaan veroveren. De plant slokt al 80 hectare op in onze provincie. Niet voor wiet, maar als grondstof voor bouwmaterialen. Onder de rook van Tilburg wordt deze week voor het eerst geoogst. "Dit moet normaler worden", vindt Loraine Westerneng van GreenInclusive.

Het is even twee keer knipperen: weilanden vol met hennepplanten. Een buurtbewoner van het veld in Tilburg belde al een keer de politie. "Ik kan me wel voorstellen dat mensen gek opkijken", lacht Loraine.

Niet high

Wie denkt dat de velden een goudmijn zijn voor junks of drugscriminelen heeft het mis. Het gaat om een andere soort hennepplant: vezelhennep. "Hier zit helemaal geen werkzame stof in. Je kunt het opsteken, maar dan gebeurt er helemaal niks", legt ze uit. "Bovendien wordt deze plant veel groter, nu is hij 3,5 meter hoog."

Loraine trekt de buitenkant van een plant los. "Van de vezels kunnen we isolatiemateriaal maken", legt ze uit. "De binnenkant, de bast, kunnen we gebruiken als houtvervanger. Dat is veel duurzamer."

'Wietlucht'

In het buitengebied van Tilburg staat nu zo'n 10 hectare. Een bulderende machine oogst het veld aan de Zwaluwsestraat in Tilburg-Noord, met een flinke 'wietlucht' tot gevolg. Of we dit moeten willen, in een drugsprovincie als Brabant? "Juist wel. Dit heeft niks met wiet te maken. Je moet het wel goed uitleggen, zodat mensen het niet met wiet associëren."

Niet alle boeren staan nu meteen te springen. "Veel boeren zijn huiverig, maar ze moeten kennis krijgen van deze teelt", denkt Tonni van der Plas. Hij is projectleider bij Arcadis. In opdracht van de gemeente Tilburg houdt hij contact met boeren in de regio. "Voor boeren is het interessant, want je hebt geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen nodig."

"Het geeft boeren toekomst. We hebben dit heel hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen." De planten nemen CO2 op. Ook aan de emissiecertificaten wordt geld verdiend. "Daardoor kunnen we de boeren meer betalen."

In heel het land staat nu zo'n 600 hectare vol met hennepplanten. Volgend jaar wordt een grote productielocatie geopend in Nederland, voor de verwerking van de vezelhennep. "Als je door Brabant rijdt, ga je veel meer hennep zien."

