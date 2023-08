Stallen net op tijd leeg bij de eerste varkensboer die zich liet uitkopen

De stallen van de broers Sander en Niels de Rooij in Heukelom bij Oisterwijk zijn leeg. Zij zijn de eerste piekbelasters in Brabant die vorig jaar werden uitgekocht en komend weekend moesten hun varkens weg zijn. Dat is gelukt, deze week zijn de laatste dieren weggehaald.

Het is stil op het erf, alleen een hond blaft en gaat tekeer in zijn hok. Niels de Rooij drinkt koffie in een klein kantoortje: "Het is wel heel gek om nu door de stallen te lopen hoor, eerder zaten er 10.000 varkens en nu zijn ze helemaal leeg."

De varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan ligt vlakbij de natuurgebieden Kampina en de Oisterwijkse Vennen en zorgde daarnaast voor stankoverlast in een aangrenzende woonwijk. Door gebruik te maken van de 'piekbelastersregeling' konden de broers zich uit laten kopen voor 2,5 miljoen euro, betaald door de gemeente Oisterwijk en de provincie.

Deze regeling van het Rijk die door de provincie wordt uitgevoerd, is bedoeld om de uitstoot van stikstof bij kwetsbare natuurgebieden te verminderen.

Stank blijft nog even

"Ik sta nog steeds achter deze beslissing", zegt Niels de Rooij. "Het is het beste voor iedereen." Er hangt nog steeds een scherpe ammoniaklucht afkomstig van de varkens. "Dat is niet gek, die zijn nog maar net weg. We hadden een jaar de tijd om dat te regelen en daar hebben we ons aan gehouden. Maar we moeten nog wel schoonmaken, dus die lucht blijft nog wel even."

De broers hebben tot september volgend jaar de tijd om de stallen af te breken. "Daarna bouwen we nog wel een opslag voor onze wagens, we hebben nog een transportbedrijf en dat blijven we doen vanaf deze plek. Gelukkig kan dat, ik ben hier opgegroeid en wil hier graag blijven. Onze ouders hebben het bedrijf opgezet, dus het doet je wel wat."

