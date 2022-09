Uitgekochte varkenshouders leden jaren onder discussie over hun bedrijf

De broers Sander en Niels de Rooij stoppen met hun varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan in Heukelom. Ze worden voor 2,5 miljoen euro uitgekocht door de gemeente Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant. Dat gebeurt na jarenlange discussies over hun bedrijf. Het is ze niet in de koude kleren gaan zitten.

Al sinds 2015 is er discussie rond het bedrijf van de familie De Rooij. De broers wilden toen uitbreiden en het gemeentebestuur leek daar toestemming voor te geven. Maar na protesten van omwonenden besloot de gemeenteraad dat de uitbreiding naar 10.000 varkens niet door kon gaan. Pogingen om de broers met behulp van een saneringsregeling van het Rijk te laten stoppen, mislukten in 2020. Volgens het Rijk voldeed het boerenbedrijf niet aan de voorwaarden voor een saneringssubsidie.

"Een lastige dag, met een dubbel gevoel."

Door gebruik te maken van de 'piekbelastersregeling' kunnen de broers zich nu toch laten uitkopen. "Het is een lastige dag, met een dubbel gevoel. Met de handtekening maken we een eind aan het familiebedrijf dat we van onze ouders hebben overgenomen", vertelt varkensboer Sander. De gemeente Oisterwijk had al 1,6 miljoen euro gereserveerd om de varkenshouders uit te kopen. Dat was te weinig en daarom moest er geld bij via een andere regeling. De piekbelastersregeling van het Rijk wordt door de provincie uitgevoerd om de uitstoot van stikstof bij gevoelige Natura 2000-gebieden te verminderen. In dit geval gaat het om de Kampina en de Oisterwijkse Vennen. Hoewel de broers met pijn in het hart stoppen met hun varkenshouderij, geeft het ook rust. Ze waren jarenlang het middelpunt van discussies in het dorp. "Onze kinderen werden erop aangesproken dat wij te veel zouden stinken. Ook onze moeder kreeg dat in de supermarkt te horen en dat was niet fijn", vertelt Sander. De broers zeggen nog niet te weten wat ze gaan doen nu ze stoppen met hun varkenshouderij.

"We zijn al jarenlang aan het strijden."

Ger van Venrooij woont in 't Westend. Bewoners van deze Oisterwijkse woonwijk demonstreerden in het verleden tegen de uitbreiding van de varkenshouderij omdat ze overlast ervaarden. Ger was een van de actievoerders en hij is blij dat de varkenshouders stoppen met hun bedrijf. Volgens Ger was het vooral de stankoverlast waar de buurt last van had, al waren er net zo goed zorgen over de uitstoot van stikstof en fijnstof. "We zijn al jarenlang aan het strijden. Een varkenshouderij zo vlak bij een woonwijk hoort niet." Ger heeft niets tegen de boeren persoonlijk, het gaat hem echt om de overlast. Zijn buurman is ook blij dat de varkenshouderij stopt. "De stank was niet prettig, al valt het deze vrijdag mee." Hij begrijpt dat een varkenslucht er in deze regio bij hoort, 'maar niet zo intens'.

"Het was niet te harden bij de verkeerde windrichting."