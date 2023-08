Riki (72) schenkt Mariabeeld aan bestolen kapel in Vught: 'Greep me aan'

Het verhaal van een gestolen Mariabeeld in een kapel Vught krijgt wellicht een wonderlijk einde. De 72-jarige Riki van Dorst uit Teteringen wil hetzelfde beeld aan de bestolen kapel schenken. "Waarom steel je zoiets?", vraagt ze zich af. De beheerder van de kapel is heel blij met het aanbod.

Het beeld verdween eind juli uit het kappelletje op landgoed Nieuw Sparrendaal. Een paar uur later stond er alweer een andere Maria. Later bleek dat een anonieme weldoener het daar neer had gezet. "Een lege kapel staat echt niet", liet ze aan Omroep Brabant weten. Dat beeld staat er nu nog steeds.

"Op mijn vijftiende ging ik van school. Ik kreeg het beeld toen van de nonnen", vertelt Riki. Ze zat op school in het Belgische Moerbeke. "Het beeld is van gips. Vroeger gooiden ze zulke beelden wel eens kapot om mee te stoepkrijten", lacht ze.

De afgelopen 57 jaar stond het beeld in haar huis, bij haar dochter en een lange tijd op zolder. Oorspronkelijk zat er nog een stolp bij maagdelijk witte beeld van ongeveer 45 centimeter. "Ze moeten het wel zelf komen ophalen", zegt de dame op leeftijd. Als het weer gestolen wordt? "Dan is het pech", zegt ze nuchter.

Riki kan er nog altijd niet bij. "Heel gemeen. Daar moeten ze afblijven!", vindt de krasse senior. "Het greep me aan. Misschien had iemand het nodig om thuis genade te vragen? Of kattenkwaad? Ik moest eigenlijk wel lachen dat iemand een ander beeld ervoor in de plaats had gezet."

Landgoedbeheerder Guido Ploegmakers is heel blij met het aanbod van Riki. "Ik vind het mooi als hetzelfde beeld terugkomt. Het is een heel mooi beeld. Hij lijkt precies hetzelfde, dus dit moeten we misschien gewoon gaan doen." Hij gaat snel contact met Riki opnemen. "Het gestolen beeld gaat niet meer terugkomen", denkt hij.