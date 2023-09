Verdachte van brand in eigen appartement keert niet terug naar de flat

De 58-jarige man die verdacht wordt van brandstichting in zijn eigen appartement aan de Offenbachlaan in Eindhoven keert niet terug naar de flat. Volgens Ingrid van Erve van Woonstichting Thuis is het nodig dat de man weg blijft, om de andere bewoners van de flat weer veilig te laten wonen.

Op de Offenbachlaan brak dinsdagochtend brand uit in een appartement. De politie pakte de bewoner van het appartement op. Hij zou zijn flat zelf in brand hebben gestoken. De man is bekend bij Woonstichting Thuis, vertelt woordvoerder Van Erve. "Het is een bewoner met zorg. Hij is bij ons al langer in beeld." De politie onderzoekt nog wat er dinsdag precies gebeurd is. Vooruitlopend daarop heeft de woonstichting besloten dat de man in ieder geval niet terug mag naar zijn appartement. Tijdelijke opvang

De schade aan het woningcomplex is groot. Naast het appartement van de verdachte zijn zeven andere woningen onbewoonbaar verklaard. Van Erve: "Bewoners van vier appartementen hebben zelf een tijdelijk onderkomen gevonden. Voor bewoners van drie andere woningen hebben wij vervangende woonruimte geregeld." De woonstichting verwacht dat alle bewoners binnen twee tot drie weken weer terug naar huis kunnen. Omwonenden vertelden dinsdag dat het niet de eerste keer was dat hun buurman brand stichtte.