Dode hondjes in het bos waren van Helma: 'Ze lagen bij de as van mijn man'

Helma (65) uit Uden begroef haar twee hondjes Mika en Bowie in een bos bij Mill. In het bos waar ook de as van haar overleden man is uitgestrooid. Maar de hondjes waren niet diep genoeg begraven waardoor een wandelaar dinsdag de resten van de honden vond in het bos. “De bedoeling was een liefdevolle begrafenis.”

Voordat ze op vakantie ging had ze haar twee hondjes bij een dierenarts in laten slapen. De witte teef Mika was 15 jaar oud en dementerend. “Het hart van Bowie was flink vergroot en dat drukte op zijn luchtwegen”, zegt Helma. De dierenarts vond ook blaasstenen. “Het was niet meer te doen om hem te opereren.”

Ze wilde de hondjes begraven in het stuk bos waar haar man altijd graag kwam. “We hebben samen in Mill gewoond tot mijn man Jan 13 jaar geleden overleed”, vertelt ze. “Jan crosste heel graag in de omgeving. Toen Jan was overleden heb ik zijn as in het bos uitgestrooid.”

En daar in dat bos wilde ze ook Mika en Bowie begraven. Een paar vrienden hielpen haar. “Maar het lukte ons niet om dieper dan 30 centimeter te graven. Het was heel moeilijk om door de boomwortels heen te komen”, zegt Helma. “Mijn hele vakantie was ik al huiverig dat wilde dieren ze op zouden graven. Ja, dat is dan toch gebeurd.”