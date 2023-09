Mobieltjes in de ban op Sint-Janslyceum: 'Lastig, maar wel betere sfeer'

De leerlingen op het Sint-Janslyceum in Den Bosch reageren overwegend positief op het totaalverbod op mobieltjes in hun school. Dat is dit schooljaar ingevoerd. Volgens rector Jan Wiertz kwam het onderwijs in gevaar omdat leerlingen meer bezig waren met hun telefoon, dan met de lessen en hun klasgenoten. De leerlingen snappen het verbod, maar vinden het wel een hele omschakeling vertelt derdeklasser Amber: "Want je smartphone is toch wel onderdeel van je leven."

Docenten merken nu al in de tweede schoolweek dat er beter wordt opgelet. Derdeklasser Amber ontkent dat niet, al vindt ze het verbod dubbel. "Ik moet nu mijn rooster op mijn hand schrijven, want mijn agenda staat ook in mijn telefoon." Erg enthousiast van een ouderwetse agenda wordt ze niet, maar wel van de sfeer in de school door het verbod.

"De kantines zijn veel drukker en het is veel gezelliger", merkt Amber nu al. Ook rector Jean Wiertz heeft het verschil gemerkt. "Leerlingen hebben weer contact met elkaar in plaats van dat ze in hun schermpje gedoken zitten en elkaar amper zien."

Voor Pien uit 6 vwo is het erg wennen dat ze haar smartphone niet meer mag gebruiken. "Je bent al vijf jaar gewend de laatste vijf minuten van de les je telefoon er even bij te pakken. Ik vind het lastig om onbereikbaar te zijn, bijvoorbeeld voor bijbaantjes en vriendinnen op andere scholen."

Ook voor de ouders van Pien is het even schakelen. "Die hadden weleens korte vragen, of ik mee at en op dat antwoord moeten ze nu dus even wachten." Ze geeft toe dat het allemaal op te lossen is en vooral een kwestie is van even wennen.

Nergens op het Sint-Janslyceum mogen leerlingen hun mobieltje gebruiken, ook niet in de pauzes. De smartphone mag mee naar school, maar blijft dan wel in het kluisje. Ook leraren moeten eraan geloven en mogen hun mobiel in het zicht van leerlingen niet meer gebruiken. Daarmee gaat het Sint-Jans verder dan het landelijk verbod dat op 1 januari ingaat. Dat verbiedt alleen mobieltjes volledig in de klaslokalen.