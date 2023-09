Gifmoord in Halsteren: ook de relatie tussen Yvon K. en Chris was giftig

Voor de rechtbank in Breda is het proces begonnen over de geruchtmakende 'gifmoord' in Halsteren. Yvon K. zou haar nieuwe vriend Chris Grinwis hebben vergiftigd om zijn enorme erfenis op te strijken, maar ze ontkent alles. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat ook de relatie tussen de twee giftig was: vol van scheldpartijen en geweld. Dan was het toch opvallend dat Yvon bij hem bleef. "Er was zo'n chemie tussen ons, er was zoveel liefde", zei ze in de rechtszaal.

Chris Grinwis in Halsteren had zijn supermarkt voor veel geld verkocht en was met pensioen gegaan. Zijn vrouw Mia had dementie en hij huurde de Tilburgse therapeute Yvon K. in voor hulp. Ze kregen twee weken na hun ontmoeting een liefdesrelatie. Yvon werd binnen een half jaar erfgenaam in zijn testament. Chris overleed plotseling op 8 december 2020. In zijn lichaam vond de politie een hoge dosis van de gifstof pentobarbital. Nabestaanden, politie en justitie denken dat ze Chris doodde voor de erfenis.

Op de zitting werd uitgebreid gepraat over de relatie tussen Chris en Yvon. De Tilburgse therapeute was ingehuurd om te komen helpen in Halsteren bij de vrouw van Chris. Mia had namelijk dementie. Yvon was amper twee weken begonnen of Mia overleed.

Volgens Yvon K. (64) sprong de vonk over op de dag van de begrafenis. “Er was een klik. Het was heel bijzonder. Chris vroeg me of ik bleef, heel uitzonderlijk, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Volgens Yvon zei Chris tegen haar: “Je bent er voor mij.” Ze noemde de relatie ‘geweldig' en noemde Chris ‘mijn type man’. Ze zagen elkaar dagelijks. “Ik denk dat ik zijn grootste passie was", zei Yvon. “Daarna kwam pas de muziek”.

'Discussies'

Niet alles was rozengeur en maneschijn. Na enig aandringen van de rechters vertelde ze over hevige ‘discussies’ met Chris, ze wilde het geen ruzies noemen. Zo had Chris haar een paar keer tegen een deur geduwd, maar kwam het snel weer goed. “Oorzaak: drank”, merkte Yvon op.

De rechtbank legde diverse appjes en sms-berichten voor over hun ruzies, zoals een bericht van haar toen hij zijn mobieltje niet opnam: "Waardeloze kerel, je zou mij altijd opnemen." En: "Jouw karakter deugt echt niet." Grinwis reageerde verbaasd over de ‘totale minachting’ die hij proefde in haar berichtjes.

Geweld

"Hij slaat me, vernedert me en duwt me tegen de muur", stond in een appje dat Yvon aan een kennis stuurde. "Allemaal schone schijn. Alles voor de buitenwereld. Hij sloopt me met zijn woorden en gedrag", appte ze haar dochter.

In een appje overweegt ze zelfs even om 112 te bellen voor huiselijk geweld. "De agressie was echt bizar, zo veel geweld gebruikt", appte Yvon. Een vriendin zei niet te snappen waarom ze bij hem bleef. “Niet zo handig", zei Yvon in de rechtbank. De rechters noemden de opstelling van Yvon ‘onbegrijpelijk’ en bleven doorvragen.

Uit het leven stappen

Yvon vertelde dat Chris een keer riep dat hij uit het leven wilde stappen, met Yvon. "Ik wil met jou samen dood, een graf met zijn drieën." “Uiteindelijk konden we niet zonder elkaar”

Van Chris kreeg ze een Audi van 50.000 euro. Ze had er niet om gevraagd. Het was 'een gift van Chris’, benadrukte de advocaat van Yvon. En er werd gesproken over twee ton voor de verbouwing van haar huis in Tilburg.

Testament

Toen ze een half jaar een relatie hadden, werd het testament van Chris gewijzigd. Yvon zou alles krijgen. De familie voelde dat Chris van ze vervreemdde.

Ook zijn dood kwam volop ter sprake. 8 december 2020 ging Chris eten halen bij een cafetaria. Ze aten en dronken wat. Ze keken de coronapersconferentie van premier Rutte. Yvon maakte een foto van Grinwis slapend op de bank en ging weg. De foto werd getoond in de rechtszaal. Daarop, een zittende Chris met het hoofd naar links gebogen. Alsof hij slaapt.

Begrafenis

Een dag later vond een supermarktmedewerker Chris dood, zittend op de bank: op dezelfde plek en in dezelfde houding. De rechters trekken die conclusie als de foto naast die verklaring leggen. “Is hij daarna weer opgestaan of was hij al dood?”, zei een van de rechters.

De familie van Chris mocht zich niet bemoeien met de begrafenis. Volgens Yvon kwam dat door de strenge coronaregels toen en omdat ze ‘alleen bij haar vriendje’ wilde zijn.

Donderdagmiddag gaat het proces verder en komt de strafeis.

LEES OOK: Is Yvon een 'engel des doods' of toch onschuldig: proces 'gifmoord' begint