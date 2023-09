Bakkers opgelet! Schrijf je in voor Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Goed nieuws voor alle gepassioneerde worstenbroodbakkers van Brabant: vanaf maandag is de inschrijving voor de wedstrijd ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ geopend! Het maakt niet uit of je een professionele bakker, leerling-bakker of een thuisbakker bent: de eervolle titel ‘beste worstenbroodbakker van Brabant’ is in verschillende categorieën te winnen. Wacht alleen niet te lang met aanmelden want: vol is vol.

Het is alweer de 27e keer dat ‘Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ wordt georganiseerd. En met het jaar groeit het enthousiasme, het aantal aanmeldingen en de bekendheid van ons overheerlijke provinciale broodje. Op woensdagavond 17 april maakt de jury bekend wie zich de beste worstenbroodbakkers van 2024 mogen noemen. Aanmelden voor de wedstrijd

Vanaf vandaag is het mogelijk je in te schrijven voor de wedstrijd 'Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje'. Je kan je inschrijven in meerdere categorieën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen bakkers/slagers (professionals), thuisbakkers en studenten. De inschrijving voor professionele bakkers en slagers loopt tot en met 1 november. MBO-studenten, VMBO-leerlingen en thuisbakkers kunnen zich inschrijven tot en met 12 februari. Inschrijven kan via de site van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Bakkers klaar? Bakken maar!

Nadat de inschrijvingen zijn gesloten gaat de mystery shopper tussen 1 november en 27 februari op bezoek bij de professionele deelnemers. Hierna worden de tien finalisten bekendgemaakt. Die vervolgens opnieuw worden bezocht door de mystery shopper. Voor de thuisbakkers, studenten en leerlingen wacht op 27 februari een eerste beoordeling. Dezelfde dag worden de vijf finalisten per categorie bekendgemaakt. Finaledag en bekendmaking beste worstenbroodbakkers 2024 Maandag 8 april 2024: de finaledag! De vijfentwintig finalisten bakken hun worstenbroodjes voor het oog van de jury en worden direct beoordeeld

Woensdag 17 april 2024: bekendmaking van de winnaars 2024 tijdens een feestelijke prijsuitreiking We wensen alle bakkers en slagers veel succes en vooral: veel plezier!