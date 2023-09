Yvon vergiftige haar geliefde en hoort 19 jaar cel tegen zich eisen

De officier van justitie heeft 19 jaar gevangenisstraf geëist tegen de Tilburgse therapeute Yvon K. Voor het OM kan het niet anders dat K. haar partner Chris Grinwis 'op een kille en geraffineerde manier' vermoordde met gif. Met als doel zijn erfenis te bemachtigen. De verdachte ontkent.

Chris Grinwis (65) was supermarkteigenaar in Halsteren. Omdat zijn vrouw Mia aan het dementeren was verkocht hij alles en werd een vermogend man. Hij huurde een particuliere zorgdame in, Yvon K. (64) uit Tilburg. Mia was nog maar net dood of Chris en Yvon kregen een liefdesrelatie. Chris betaalde alles voor haar en ze werd enige erfgenaam.

Op 8 december 2020 stierf Grinwis ineens, 65 jaar oud. Hij bleek vergiftigd. Met pentobarbital. Op een wijnglas zat dna van Chris en die gifstof. Bovendien had Grinwis yoghurt gegeten met datzelfde gif.

Medicijnencocktail

Er zat een hele cocktail van medicijnen in zijn lichaam, zoals antibraakmiddelen, pijnstillers, slaapmiddelen en een antipsychoticum. Yvon erkende dat ze die medicijnen via internet had besteld, op verzoek van Chris maar met tegenzin, naar eigen zeggen.

Opvallend is dat die combinatie van pillen wordt aangeraden bij een zelfgekozen dood. K. was toen consulente bij de euthanasievereniging NVVE. Ze herhaalde donderdag dat Grinwis zichzelf van het leven beroofde.

Rouwadvertenties

Het OM zag meer verdacht gedrag van K. Op de dag van zijn dood surfte Yvon K naar overlijdensadvertenties, zonder dat ze daar een duidelijke verklaring voor gaf. Volgens het OM was er ook een opvallend telefoontje op de avond, voordat Grinwis dood werd gevonden. De verdachte belde met iemand van de wandelclub en zei: 'een goede vriend van me is overleden'. Grinwis werd pas de ochtend daarop dood gevonden.

Een vriendin vertelde ze kort na de dood van Chris in december al, dat de politie dacht dat zij iets in het glas van Chris had gedaan. Maar het gif op dat wijnglas werd pas maanden later bekend bij de politie. ‘Daderkennis’, zegt het OM.

Dan was er nog de manier waarop Yvon terughoudend reageerde op de dood van Chris. Ze kon niet meteen weg omdat ze bouwvakkers in huis had. De familie voelde zich buitengesloten. Yvon K. toonde volgens de familie geen enkele emotie. Ze liet de dag na zijn dood de sloten vervangen van zijn huis aan de Dorpsstraat. De buitensluiting van de nabestaanden werkt straf verhogend, zei de officier.

'Kapot'

De politie ontdekte dat K. tientallen telefoongesprekken uit haar belhistorie wiste rond de overlijdensdatum. De politie luisterde K. af. Agenten hoorden haar zeggen: "Het is fijn dat hij kapot is."

Een kleinkind van Chris Grinwis vertelde in de rechtszaal dat Yvon in het begin nog goed ontvangen werd door de familie. “Geen gezond mens kan vermoeden welk kwaad ze nog ging aanrichten. Het is onbegrijpelijk hoe het heeft kunnen gebeuren.”

Motief

Politie en justitie weten het zeker. "Het moet iemand uit zijn omgeving zijn geweest. Ze was in die woning, had de gelegenheid. Ze wist wegen om middelen te verkrijgen, er was een motief en de relatie was allerminst rozengeur en maneschijn." In die ongeveer zeven maanden dat ze samen waren, telde het OM 31 ruzies.

Het simpele motief was geld, volgens het OM. De politie sprak met haar ex-mannen. Die verklaarden allemaal dat K. In de financiële problemen zat. Ze vroeg de partner steeds om geld, soms veel geld.

Yvon K. beantwoordde de hele dag een grote hoeveelheid vragen van vooral de rechters. Even werd het haar te veel. “Het is mijn vriendje, ik ben kapotgemaakt. We waren zielsverliefd. Mijn leven is verwoest. Ik zweer dat ik niks heb gedaan. Alles is verwoest,” zei ze snikkend.

Ze wilde niet reageren op de eis van 19 jaar. "Maandag" zei ze. Dan gaat het proces verder.

