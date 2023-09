Een hittegolf in september, dat gebeurde hier nog nooit

Gilze en Rijen heeft een hittegolf te pakken. Het is de derde regionale hittegolf van dit jaar, maar de allereerste in september. Dat gebeurde nog nooit eerder. Zaterdag volgen waarschijnlijk Eindhoven en Woensdrecht waar de andere Brabantse weerstations staan.

Je spreekt van een hittegolf als het vijf dagen op rij 25 graden is waarvan op drie dagen minsten 30 graden gehaald wordt. Het is de derde keer dat er deze zomerperiode in Brabant sprake is van een regionale hittegolf. De eerste was in juni en de tweede was een maand later.

Langste regionale hittegolf

In juni duurde die regionale hittegolf maar liefst twee weken in het zuidoosten. "Dat is echt bijzonder" zeg Wouter van Bernebeek, meteoroloog bij Weerplaza. "Nooit eerder duurde een regionale hittegolf zo lang. Het oude record stond op negen dagen."

"Landelijk hebben we dit jaar nog geen enkele hittegolf gehad", vertelt weerman Wouter verder. "Het weerstation in De Bilt bleef tijdens die reeksen van warme dagen dit jaar telkens hangen op ruim 29 graden."

Nooit eerder

Dat neemt niet weg dat er regionaal wat records sneuvelden dit jaar. Het is de derde keer dat er een regionale hittegolf is in Nederland. Dat was vooral in het zuiden, midden en oosten van het land. "Dat is vrij normaal", zegt de weerman van Weerplaza. "Maar er is nooit eerder in september een hittegolf gemeten bij een Brabants weerstation."

Overigens is er deze eeuw vier keer eerder een regionale hittegolf geweest in september, op andere plekken in het land. De eerste was in 1919, daarna volgde 1947. Toen moesten we even wachten tot 1999 en volgde 2016. Alle regionale hittegolven waren tot nu in Limburg, Drenthe, Zeeland en Gelderland, maar nooit eerder in Brabant.

Warmste septemberdag

Hoewel het de eerste regionale hittegolf is in onze provincie, we hebben wel vaker warme dagen gehad in september. Veel mensen herinneren zich 2016 waarin het op 13 september in Eindhoven en Gilze-Rijen 33,1 graden werd, een dagrecord.

Ondertussen houdt de hittegolf hier nog een paar dagen aan. Ook dit weekend lopen de temperaturen op naar boven de dertig graden. "Mogelijk dat er maandag op dinsdag een onweersbuitje volgt", weet de weerman. "Maar dat zal erg plaatselijk zijn en weinig overlast veroorzaken."

