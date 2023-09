Gewelddadige overval op Mark Gillis: twee daders krijgen vijf jaar celstraf

Twee overvallers van Mark Gillis krijgen een celstraf van 5 jaar opgelegd. Dat heeft de rechter in Den Bosch dinsdag opgelegd. Een derde verdachte is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De overval ging met veel geweld gepaard. Tegen de drie verdachten was 6 jaar cel geëist.

De drie verdachten waren dinsdagmiddag niet aanwezig bij de uitspraak. Mark Gillis was wel er wel en hoorde de uitspraak gespannen aan. Realityster Mark Gillis werd begin november 2021 mishandeld bij zijn chalet in vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Dat gebeurde met veel geweld. Gillis werd onder meer met pepperspray in zijn gezicht gespoten, geschopt, geslagen en met een taser bewerkt. Gillis werd met tiewraps, ducttape en een telefoonkabel vastgebonden en mishandeld. De verdachten waren uit op de kluis. Ze dreigden Mark in zijn rug te steken als hij niet zou meewerken. Ook vertelden ze dat ze zijn vader Peter, zus en broer al te pakken hebben. Mark besloot te vertellen dat geld in een keukenla lag. Dat bedrag, 10.000 euro, namen de overvallers mee, samen met zestien horloges, een dure aansteker, armbanden, zijn telefoon en een zonnebril. Daarna lieten ze het slachtoffer hulpeloos en vastgebonden achter. De overval duurde bijna een half uur. Van de veroordeelde overvallers waren twee van de drie overvallers twee weken geleden in de rechtszaal. Dat waren een 41-jarige Bosschenaar en een 43-jarige man uit Rosmalen. Een derde man, een 22-jarige man uit Den Bosch, was niet bij de zitting vanwege de vele media-aandacht. De verdachten zaten al meer dan een jaar in voorarrest. Die periode wordt gezien als onderdeel van hun straf. Bureau Brabant besteedde aandacht aan de overval: