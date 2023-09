Gestolen schilderij Lentetuin van Van Gogh is weer boven water

Het schilderij Lentetuin van Vincent van Gogh dat drie jaar geleden geroofd werd uit het museum Singer in Laren is weer boven water. Het werk Lentetuin verbeeldt de pastorietuin in Nuenen in het voorjaar. Kunsthistoricus en -detective Arthur Brand zorgde ervoor dat het schilderij weer terug bij het museum kwam. Dat gebeurde met hulp van een kunstrover en het criminele circuit. Brand wil niet zeggen van wie hij het schilderij heeft terug gekregen.

