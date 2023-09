Pokémon duikt in de wereld van Van Gogh, nog veel geheimzinnigheid

The Pokémon Company heeft dinsdag aangekondigd dat het gaat samenwerken met het Van Gogh Museum. Op 28 september wordt er iets onthuld in het museum in Amsterdam, maar wat precies is nog onduidelijk. Het lijkt er echter op dat figuurtjes uit het Nintendovideospel Pokémon in kunstwerken van de Brabantse schilder gaan rondlopen.

De korte video die het bedrijf achter de vrolijke gamefiguurtjes publiceerde, geeft een goede indruk van wat er mogelijk is bij een samenwerking tussen Van Gogh en Pokémon. De figuurtjes Pikachu en Eevee rennen door een veld vol zonnebloemen met op de achtergrond een prachtig heuvellandschap en windmolens. De animatie verandert vervolgens in een schilderij dat veel weg heeft van De zonnebloemen van Van Gogh. Terwijl Eevee en Pikachu naar de Van Gogh-blauwe lucht kijken, zijn de zonnebloemen veranderd in Pokémon. In het bekende videospel dat vooral populair is op de Nintendo-spelcomputer zit het Pokémonfiguurtje Sunflora, dat ook daadwerkelijk een zonnebloem is. Online wordt er al volop gespeculeerd over welke Pokémon in de verschillende meesterwerken van Van Gogh zouden kunnen passen. Een promovideo over Pokémon en Van Gogh: