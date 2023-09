Groentebedrijf helpt 1500 medewerkers die in Marokko sperzieboontjes telen

Familiebedrijf Scherpenhuizen in Eindhoven gaat 1500 medewerkers helpen die in Marokko zijn getroffen door een zware aardbeving. De producent en leverancier van onder meer sperzieboontjes heeft een flink aantal boerderijen in het gebied. De medewerkers en hun families wonen veelal in het getroffen gebied tussen Agadir en Marrakech.

Marco Groenewold is voor het bedrijf drie weken per maand in Marokko en heeft er ook met zijn vrouw en kinderen gewoond. “Er zijn geen slachtoffers bij onze medewerkers, maar wel bij buren en vrienden. Er is heel veel verdriet", vertelt hij. "Mensen zijn vooral bang dat er nog naschokken komen, er is nog heel veel angst."

Volgens de 44-jarige Groenewold, wordt er nu vooral veel 'tijd en ruimte' gegeven aan de medewerkers om familie en bekenden te helpen. Ook heeft het bedrijf water, voedsel, kleren en medicijnen gekocht en afgelopen week naar het getroffen gebied gebracht. De verdeling van de spullen wordt geregeld door het lokale management.



Groenewold verwacht dat de medewerkers over een maand hun werk weer helemaal hebben opgepakt. "Ze kunnen eigenlijk niet anders. Het is dan piekseizoen en deze medewerkers hebben meestal kleine financiële buffers. Ze hebben het geld gewoon hard nodig."

Bedrijf gaat geld inzamelen bij leveranciers en personeel

Scherpenhuizen is een van de grootste Nederlandse bedrijven die verse groenten en fruit verpakt. Naast directe hulp gaat het Eindhovense bedrijf ook geld inzamelen. Het bedrijf heeft al zijn leveranciers en personeel gevraagd bij te dragen en zal dat zelf ook doen. “We denken hoe dan ook een serieus bedrag op te halen", verwacht directeur Erik Franzen van Scherpenhuizen.

Het geld is bedoeld voor eerste levensbehoeften, maar eventueel ook voor de heropbouw als dat nodig is. Zondag, tijdens de familiedag ter ere van het 50-jarig bestaan, hoopt het bedrijf een mooie tussenstand bekend te maken. Er is overwogen om de familiedag te annuleren, 'maar wij denken dat het juist nu fijn is om elkaar te ontmoeten en het is een mooie mogelijkheid om extra geld in te zamelen', zegt Franzen.



Wil je deze actie ondersteunen en ook geld overmaken dan kan dat via deze link.