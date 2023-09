Drietal slaat portier en cafégasten in elkaar, deze mannen worden gezocht

Drie mannen hebben 27 mei een portier en meerdere cafébezoekers in elkaar geslagen in Asten. In het tv-programma Opsporing Verzocht bracht de politie dinsdagavond twee van de drie daders duidelijk herkenbaar in beeld. Te zien is dat het drietal die nacht als beesten tekeer ging en twee slachtoffers bewusteloos sloeg.

De beveiliger van Café Toff in Asten was die nacht van vrijdag op zaterdag het eerste slachtoffer van de drie vechtersbazen. Tegen twee uur 's nachts werd het drietal door de portier het café uitgezet. Ze hadden die avond verschillende vrouwen betast en met bier gegooid. En toen ging het mis.

Door het lint

Op de beelden is te zien hoe de portier vervolgens aan zijn jas naar buiten werd getrokken. Het drietal sloeg en trapte vervolgens vol op hem in. De man raakte bewusteloos, het schoppen ging door. Ook cafégasten die de portier probeerden te beschermen, kregen rake klappen. Zo is te zien hoe een vrouw vol in haar gezicht werd geraakt. Het drietal ging compleet door het lint.

Een ander slachtoffer probeerde zijn vriendin te beschermen, hij kreeg een flinke trap in z'n rug. Hij vertelt bij Opsporing Verzocht dat hij met probleemjongeren werkt en conflicten juist probeert te vermijden. "Maar na die trap is het echt een waas voor mij", vertelt de 31-jarige man. "Ik voelde heel veel onrecht en woede." Hij begrijpt niet hoe zoiets kon gebeuren in een café in Asten waar iedereen elkaar kent.

Kopschoppers

De massale vechtpartij ging buiten nog verder. Te zien is hoe een van de vechtersbazen een slachtoffer vasthield, zodat de andere verdachte hem in zijn buik kon schoppen. Het 31-jarige slachtoffer schoot te hulp, maar moest dat zwaar bekopen. Hij belandde na een harde vuistslag op de grond en verloor zijn bewustzijn. Terwijl hij op de grond lag, schopten het drietal in zijn zij en tegen zijn hoofd.

"Dat vind ik het meest kwalijk. Dat ze mij op mijn meest kwetsbare moment op mijn meest kwetsbare plek schopten." De man blijkt een groot gat boven z'n wenkbrauw te hebben, zijn neus moest worden gelijmd en hij raakte een aantal tanden kwijt.

Slagveld

De vechtpartij ging die nacht ook nog door op de parkeerplaats vlakbij het café. In totaal raakten de portier en twee cafégasten buiten westen. Een aantal andere cafégasten liep verwondingen op in het gezicht.

Het drietal ontkwam die nacht in een zwarte BMW. Opvallend detail volgens de politie: de kentekenplaat werd van de auto gehaald voordat ze vertrokken. Het drietal zou niet uit Asten zelf komen.

De auto is later op camping Prinsenmeer in Ommel gevonden. De eigenaar van de BMW kon de politie dan ook achterhalen, hij is al opgepakt. Naar de andere twee vechtersbazen wordt nog gezocht.

