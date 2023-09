Op deze paal kun je zien hoe laag het grondwater eigenlijk staat

Het grondwaterpeil daalt en dat moet iedereen weten. Daarom is in Oirschot woensdagmiddag de eerste nieuwe grondwatermeter voor het publiek onthuld én gezegend. Zo kan iedereen zien hoe laag het waterpeil is. "Elke druppel telt", zegt watergraaf Erik de Ridder, de 'baas' van Waterschap De Dommel.

Door langere periodes zonder regen en doordat huishoudens, boeren en bedrijven veel grondwater gebruiken, zakt het grondwater steeds dieper weg in de bodem. Dit is niet goed voor onze natuur en onze leefomgeving. “Wij proberen zoveel mogelijk regenwater vast te houden. Dan krijgt het de tijd om in de bodem te zakken en zo de grondwatervoorraad aan te vullen”, zegt Erik de Ridder van Waterschap De Dommel. Minder tegels

Hij benadrukt: “Iedereen kan helpen om meer grondwater vast te houden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een groene tuin met zo min mogelijk tegels, zodat regenwater makkelijk de grond in kan zakken." Waterschappen kiezen er bijvoorbeeld vaker voor om minder water af te voeren. Ook worden er steeds meer waterbergingsgebieden aangelegd, zodat regenwater beter kan worden opgevangen. Heilige Eik

In heel Nederland zijn zo'n twintig jaar geleden grondwatermeters neergezet voor het publiek. Sommige van deze meters zijn echter verouderd of kapot. Na de droge zomers van 2018, 2019, 2020 én 2022 is het nog belangrijker geworden dit verhaal te vertellen, vinden de provincie, gemeente en het waterschap. De eerste nieuwe grondwatermeter is woensdagmiddag onthuld bij de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. Pastoor Wilfred van Nunen zegende de watermeter. Op meer plekken in Brabant moeten de komende tijd nieuwe meters komen. Waterschap De Dommel zet er de komende tijd twaalf neer