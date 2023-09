Jerry hoorde 'boem!' en zag z'n aanhanger in de kreukels op het spoor staan

Het was de aanhanger van Jerry Geraeds (32) die donderdagochtend werd aangereden door een trein in Prinsenbeek. Hij hoorde 'boem!' en toen hij buiten kwam, zag hij zijn aanhanger gehavend op het spoor staan. "Barst, dat is mijn bus met aanhanger. Ik had niet in de gaten dat iemand mijn bus opzij had gezet."

Jerry's dakdekkersbedrijf zit pal naast het spoor aan de Spoorstraat in Prinsenbeek. Op de hoek bij de spoorwegovergang waar donderdagochtend een trein op een aanhanger botste. Zijn bus met aanhanger vol dakpannen stond die ochtend aan de Spoorstraat geparkeerd en stond kennelijk in de weg. "Het was hier buiten zo hectisch en druk. Iedereen stond te toeteren. Een vriend van mij liep op dat moment buiten. Uit goed fatsoen heeft hij hem aan de overkant willen parkeren."

"Dat hij geen rijbewijs had, wist ik niet. Dat kwam net pas ter sprake."

Maar dat liep dus verkeerd af. Na de klap rende Jerry gelijk naar buiten. "Om te kijken hoe het met hem ging. Hij stond te shaken. Hij zegt dat de bus in z'n versnelling bleef hangen en dat hij niet meer weg kon rijden." Zijn vriend bleek uiteindelijk geen rijbewijs te hebben. "Dat kwam net pas ter sprake, dat wist ik niet." Hij raakte wonderwel niet gewond, ook de bestelbus liep geen schade op. Het is niet de eerste keer dat het op deze plek misgaat. Volgens Jerry zou een bredere spoorwegovergang op deze plek geen overbodige luxe zijn. "De bocht is hier best wel krap. Vorig jaar liep een bestelbus met aanhanger ook vast in de bocht en werd aangereden."

"Er moet in ieder geval een nieuwe aanhanger komen."

Jerry is nogal overrompeld door alles en nog maar amper bekomen van de schrik. Hij weet niet goed hoe nu verder. "Er moet in ieder geval een nieuwe aanhanger komen, anders kan ik geen dakpannen meer meenemen." De politie laat weten dat de bestuurder een bekeuring heeft gekregen voor het rijden zonder rijbewijs. Een bloedproef moet uitwijzen of hij onder invloed was.

Jerry Geraeds op zijn getroffen aanhanger (foto: Raymond Merkx).

Jerry op de hoek bij de overgang waar het ongeluk gebeurde (foto: Raymond Merkx).