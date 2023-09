Carnaval botst met eindtoets, maar minister wil nu luisteren

Onderwijsminister Mariëlle Paul gaat in gesprek met betrokkenen over de doorstroomtoets op de basisschool en carnaval. Een meerderheid van de Tweede Kamer zei maandag dat scholen in carnavalsregio's extra tijd moeten krijgen om die toets in te plannen, zodat de viering van carnaval niet in het geding komt.

Er is al langer gedoe rond de eindtoets. Volgend jaar valt die toets samen met carnaval. In mei vroegen schooldirecteuren en Kamerleden al of de toets verplaatst kon worden. 'Verplaats carnaval maar', was de strekking van het antwoord van minister Wiersma toen. Later nam hij zijn uitspraak terug.

Week voor carnaval

Wiersma zei toen wel dat de toets ook in de week voor carnaval afgenomen kan worden. Zijn opvolger Paul herhaalde eind augustus die boodschap. "Die week is ook gewoon een schoolweek waarin les gegeven moet worden en waarin we niet met zijn allen buiten aan het spelen zijn", zei ze toen.

Verschillende partijen zagen dat anders. De doorstroomtoets moet nu afgenomen worden in de eerste twee volledige weken van februari. Scholen mogen zelf bepalen wanneer precies. Maar carnaval begint al op 10 februari. Tot en met 18 februari hebben Brabantse scholen vakantie. In de week ervoor hebben scholen ook al veel activiteiten op de planning staan.

Besluit volgt later

Ze krijgen nu dus toch een luisterend oor van de minister. Ze wil een gesprek organiseren tussen alle groepen die er iets mee te maken hebben. De bedoeling is om scherper te krijgen welke zorgen en dilemma's er leven in de carnavalsregio's. Daarna zal ze een besluit nemen.

LEES OOK: Carnavalsviering op basisscholen lijkt gered te worden door Tweede Kamer