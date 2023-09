Coffeeshophouder is blij met wietexperiment: 'Zorgt voor betrouwbare wiet'

Coffeeshophouder Rick Brand van De Baron in Breda is blij met het wietexperiment dat op 15 december dan daadwerkelijk van start gaat. Bij die proef gaan legale telers wiet leveren aan coffeeshops. Omdat de proef begint met twee legale telers in plaats van drie, zijn sommige coffeeshophouders bang dat er niet gevarieerd genoeg aanbod van wiet zal zijn. Maar daar is Rick Brand daar niet bang voor.

Brand is vooral blij dat er nu eindelijk een datum is, nadat een proef al verschillende keren is uitgesteld. "Ik vind 15 december eigenlijk nog te laat. Als het aan mij lag, waren we eerder begonnen. Dan maar met één teler die kan leveren. Want des te sneller ik aan betrouwbare wiet kan komen waarvan ik zeker weet dat er geen bestrijdingsmiddelen en andere rotzooi in zitten, des te beter."

Brand verwacht dat de legale telers kwalitatief goede wiet zullen leveren. Dat in tegenstelling tot illegale telers die hem soms slechte wiet leveren met een te lage THC-waarde of met synthetische THC. THC is de werkzame stof, dat is waar je high of stoned van wordt.

Minister Kuipers van Volksgezondheid had eerder dit jaar aangekondigd dat de aanloopfase met drie telers zou starten, maar de derde teler is niet op tijd klaar. "Om draagvlak voor het experiment te houden, hebben wij besloten om toch maar met twee telers te starten", schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Sommige coffeeshophouders zijn daardoor bang voor een beperkt aanbod qua variatie van wiet. Brand maakt zich daar geen zorgen over, omdat hij bij het begin van de proef ook nog bestaande wiet van illegale telers mag blijven verkopen.

'Failliet gedoogbeleid'

"Eindelijk kunnen we nu de eerste stappen zetten op weg naar het legaliseren van softdrugs. Dat is nodig, het gedoogbeleid is al lang failliet", stelt burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg. Hij vindt dat Nederland nu achterloopt. "In landen zonder een verleden met een gedoogbeleid hebben ze wiet al lang gelegaliseerd en gereguleerd.

Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda vult daarop aan: "Deze aanloopfase in Breda en Tilburg gaat helpen om eventuele kinderziektes te detecteren voordat het experiment landelijk start. Ook is het een mooie kans om te zien hoe de samenwerking binnen de gesloten keten tussen legale telers, de coffeeshophouders en alle andere betrokken instanties in zijn werk gaat."

Want uiteindelijk is het daar om te doen legt Weterings uit. "Wiet hoeft niet illegaal meer geteeld te worden en dat is een klap voor de ondermijnende criminaliteit die er flink aan verdient. En ook al is wiet roken niet gezond, als het doet heb je wel het recht om te weten dat de wiet die koopt goed is. Dat wat er op het zakje staat omgeschreven, ook het zakje zit. Ik kijk uit naar een eerlijke branche die onder toezicht veilige wiet verkoopt."

Sterk genoeg

"We zijn gewend aan wat sterkere wiet uit Amerika en Canada op dit moment. Nederland loopt een beetje achter", zegt een wietgebruiker bij een Tilburgse coffeeshop. Hij twijfelt sterk of de Nederlandse staat genoeg goede wiet kan produceren. "Lukt dat niet, dan krijg je weer meer straathandel en dat wil niemand." Een ander is wat minder negatief en zegt de legale wiet zeker te gaan proberen, maar er zijn wel zorgen over de smaak en sterkte.

