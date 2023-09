Inzameling verschuift van spullen naar geld: 'Van kleren bouw je geen huis'

Rond het vrijdaggebed is in de Arrahman moskee in Breda volop geld ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko. De regio Marrakesh werd precies een week geleden zwaar getroffen. De afgelopen week werden vooral veel goederen ingezameld, maar nu ligt de focus in Breda op geld, legt moskeewoordvoerder Mohammed Bouyaouzan uit. "Daarmee kan je specifieke spullen kopen die lastig in te zamelen zijn."

Bouyaouzan's schoonfamilie komt uit het getroffen gebied. "We hebben gelukkig geen gewonden of doden te betreuren, maar iedereen kent wel slachtoffers." Met zijn familie gaat het naar omstandigheden goed. "Ze zijn geschrokken, maar inmiddels hard bezig om hun naasten er bovenop te helpen."

"Deze bijdrage kan het verschil maken."

Het is het eerste vrijdagmiddaggebed na de aardbeving. "We roepen mensen op te doneren, want hun bijdrage kan het verschil maken voor een hele hoop anderen." Bouyaouzan benadrukt dat dit niet alleen geldt voor de getroffen regio in Marokko nu, maar voor elke grote ramp. "Het maakt niet waar en wanneer." "Dit kan overal gebeuren en het zijn ons broeders, zusters, ouders die veel hulp nodig hebben" vertelt een moskeeganger vlak voor het vrijdaggebed. Hij doneert al voor de tweede keer, ook al heeft hij geen familie in het getroffen gebied wonen. "Maar dat is niet belangrijk, het gaat om mensen en die moet je helpen."

"Er komt nu een overvloed aan spullen."

Het Bredase raadslid Younes Nahnahi is ook landelijk betrokken bij allerlei hulp- en inzamelingsacties. "Ik denk dat iedereen geld doneert hier vandaag", zegt hij. "Voor het inzamelen van hulpgoederen is er al heel veel geregeld, maar je ziet nu dat er een overvloed aan spullen komt." Geld inzamelen is volgens het raadslid nu handiger. "We moeten ook aan de lange termijn denken. Er is nu veel aandacht voor de ramp, maar als die straks wegebt, heb je geld nodig om zaken te regelen." Want niet alle goederen zijn in te zamelen, sommige dingen moeten volgens zowel Nahnahi als Bouyaouzan gewoon gekocht worden.

"De brandstof voor het transport van de hulp- en bouwgoederen is niet gratis."

"Sommige dorpjes liggen heel afgelegen en daar moet je dan transport voor regelen om hulp- en bouwgoederen daar te krijgen. Ook al doen mensen dat vrijwillig daar, zo'n vrachtwagen of busje moet wel brandstof hebben", legt de moskeewoordvoerder uit. "Mensen hebben bijvoorbeeld ook eten, drinken en medicijnen nodig die gekocht moeten worden. Je kan wel met nog meer kleding aankomen, maar daar kan je moeilijk een huis van bouwen." Vooral online wordt er veel geld gedoneerd door de islamitische gemeenschap vertelt Bouyaouzan. "We hebben ook overal QR-codes hangen zodat het makkelijk gaat. En het is ook het meest praktisch, want dan komen alle donaties binnen op één centrale plek." Exacte bedragen weet hij nog niet, de actie loopt goed volgens hem.

"De gelddonaties helpen niet alleen financieel, maar ook gevoelsmatig."