Vliegbasis Seppe herdenkt Market Garden: 'Bijzonder dat het nog vliegt'

Terwijl bezoekers genoten van wat zomaar de laatste zomerdag kon zijn, stegen de oude gevechts- en trainingsvliegtuigen onder luid gebrom op vanaf Vliegveld Seppe. Datzelfde gebrom klonk in september 1944, tijdens Operatie Market Garden, een van de grootste reddingsoperaties van de geallieerden. Zaterdag is deze operatie herdacht vanaf Vliegend Museum Seppe in Bosschenhoofd.

"Dat moet een bijzonder gevoel geweest zijn voor de mensen die hier die vliegtuigen hoorden overvliegen destijds", zegt Piet Luijken, voorzitter van Vliegend Museum Seppe. De reddingsoperatie speelde zich vooral af rond Arnhem en Nijmegen, maar de vliegtuigen vlogen op slechts vijfhonderd meter hoogte over Brabant. "Helaas zijn van de vele vliegtuigen die hier overkwamen, ook vliegtuigen neergestort en uit de lucht geschoten", zegt Luijken. Met een herdenkingsvlucht, waarbij ze onder andere over de graven van de piloten vlogen, zijn deze mensen herdacht. "Dat we hier nu staan, hebben we aan hen te danken. Het is goed om daarbij stil te staan."

"Ik kijk echt uit naar het opstijgen. Dit is niet zomaar een vliegtuig"

De bezoekers kunnen na de herdenkingstocht zelf een ritje maken in een van de oude oorlogsvliegtuigen. Peter Keulen uit Roosendaal grijpt zijn kans: "Ik kijk echt uit naar het opstijgen. Dit is niet zomaar een vliegtuig, hij komt uit de jaren dertig", zegt hij enthousiast vanuit het raampje van de 'P6 Texen', een trainingsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Vliegtuigfanaten hebben genoeg te zien met de oude toestellen die af en aan vliegen, maar ook het mooie weer en de gezellige sfeer doet de bezoekers naar eigen zeggen goed. Zij die er vorig jaar ook bij waren, spreken van een wereld van verschil: "Vorig jaar viel het letterlijk en figuurlijk in het water, vandaag is het weer precies goed", vertelt bezoeker Frans.



Peter vliegt een rondje mee in een van de oude trainingsvliegtuigen

Naast Frans staat Stan naar de vliegtuigen te kijken: "Ik kan erg genieten van die mooie vliegtuigen die voorbij komen", zegt hij. Ook Jean-Pierre en zijn zoontje Sem kijken naar het tafereel: "Het is echt bijzonder dat het allemaal nog vliegt", zegt Jean-Pierre vol ongeloof. Operatie Market Garden, een plan van de Britse legerleider Montgomery, had als doel snel en massaal de bruggen over de grote rivieren in Nederland te veroveren om vervolgens via de stad Wesel snel door te stoten naar Berlijn. Het plan was dat de luchtlandingen (Market) van de geallieerden ondersteund zouden worden door een groot oprukkend grondleger (Garden) vanuit België. In totaal werden meer dan vijftigduizend Britse, Amerikaanse, Poolse en ook Nederlandse militairen ingezet bij de operatie. LEES OOK:

Een van de oude gevechtsvliegtuigen stijgt op