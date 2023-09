Niels Laros verbetert weer stokoud record, nu op Engelse mijl

Niels Laros heeft bij de Diamond League Finale in het Amerikaanse Eugene een stokoud Nederlands record verbeterd. Dit gebeurde op de Engelse mijl, die niet vaak wordt gelopen. De 18-jarige atleet uit Oosterhout kwam binnen in 3 minuten en 48,93 seconden.

Met zijn prestatie was hij over de 1609 meter ruim sneller dan de Nederlandse toptijd van Gert-Jan Liefers uit 2003. Die stond op 3.51,39.

Laros eindigde zaterdagavond overigens als negende. De overwinning ging naar de Noor Jakob Ingebrigtsen. Hij bleef met 3.43,73 nipt boven het wereldrecord van 3.43,13.

2023 is hét jaar voor Laros. HIj brak door bij de senioren in de atletiek. Onlangs scherpte hij zijn eigen Nederlandse record aan op de 1500 meter. Dat was tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De WK-debutant kwam in 3.31,25 over de finish, hij werd hiermee tiende in de finale. Die tijd was een verbetering van zijn nationaal record (3.32,74) dat hij eerder tijdens dat evenement in de boeken schreef. In juni had het Oosterhoutse looptalent op hetzelfde onderdeel al het record geëvenaard van .... Gert-Jan Liefers. Dat werd in 2001 gevestigd en stond 22 jaar op 3.32,89.

