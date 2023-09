112-nieuws: bestelbus op zijn kant op A58 • A59 vrijgegeven na ongeluk

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.18 Ongeluk op A59 De linker rijstrook van de A59 van Oss richting Den Bosch was tot halfacht vanochtend afgesloten bij Kruisstraat na een ongeluk. De afsluiting leidde op het hoogtepunt tot een tien kilometer lange file vanaf Oss-Oost. De ANWB waarschuwde voor ruim een uur vertraging. Tot halfacht kreeg het verkeer het advies om te rijden via Eindhoven, over de A50 en de A2.

06.40 Bussen tussen Bergen op Zoom en Goes Vanwege uitgelopen werkzaamheden op het spoor tussen Goes en Kruiningen zet de NS deze ochtend bussen in tussen Bergen op Zoom en Goes. Omdat die minder mensen kunnen vervoeren dan de trein normaal doet, kan het zijn dat reizigers langer moeten wachten. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. "Het zou een mogelijkheid zijn als mensen carpoolen of thuiswerken", oppert een woordvoerder. De NS verwacht dat de werkzaamheden rond negen uur vanochtend afgerond zullen zijn.

03.36 Bestelbus op kant op A58 Een bestelbus is afgelopen nacht op zijn zijkant beland op de A58 bij Moergestel. De bestuurder zou met de bestelbus in de buitenberm zijn beland en daarna aan de andere kant van de weg tot stilstand zijn gekomen. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. De bestuurder raakte bij het ongeluk niet gewond. De vangrail bij de middenberm moest met spoed gerepareerd worden.