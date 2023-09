112-nieuws: busje al rijdend in brand • omgevallen bomen door slecht weer

In dit liveblog hielden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

De opruim- en reparatieklus aan de A58 bij Moergestel gaat waarschijnlijk heel de nacht duren. Dit nadat vanmorgen een vrachtwagen een auto van wegwerkers ramde en een enorme ravage veroorzaakte. Zo is 80 meter van de vangrail kapot en er ligt olie en mest op de weg en in de berm. Ook moet de vrachtwagen nog worden geborgen. Met dat laatste is om tien uur vanavond begonnen.

Een busje is aan het begin van de avond aan de Kraaivenstraat in Tilburg al rijdend in brand gevlogen. Dat gebeurde rond kwart over zes. Toen het busje begon te roken, stopte de bestuurder om te kijken wat er aan de hand was. Even later vloog het busje in brand. De bestuurder raakte niet gewond. Mogelijk is een technisch probleem de oorzaak van de brand. Een bergingsbedrijf kwam om het uitgebrande busje op te halen.

Een auto die geparkeerd stond aan de Irenestraat in Haps is aan het begin van de avond volledig uitgebrand. Vermoedelijk is een technisch probleem aan de auto de oorzaak van de brand. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto compleet werd verwoest door de vlammen.

18.10

Slecht weer in Brabant

Op een aantal plaatsen in Brabant was het eind van de middag enorm slecht weer. In onder meer Breda en Tilburg ging dit gepaard met wateroverlast en een harde wind. In de tunnelbak aan de Leursebaan raakte iemand lichtgewond bij een botsing. Mogelijk was het ongeval, waarbij drie wagens betrokken waren, ontstaan, nadat de bestuurder van een van die auto's moest afremmen voor het vele water. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de tunnelbak door de politie afgesloten. Hoewel het water inmiddels al flink gezakt is, is de gemeente opgeroepen om de situatie in de gaten te houden.

In de Isolindelaan in Tilburg viel een boom op een auto. De brandweer in de regio Midden- en West-Brabant kreeg vanaf een uur of vier tien meldingen die met het slechte weer te maken hadden. Elders in de provincie was er nog minder aan de hand; nergens kwam het tot grote problemen.

Deze auto moest het ontgelden in Tilburg (foto: Monika via X).

In Deurne scheelde het overigens niet veel: daar viel een boom over de Kranenmortelweg. Even daarvoor hadden kinderen langs die plek gelopen, op weg naar de training bij voetbalclub ZSV. Een 112-correspondent had gehoord van mensen uit de buurt dat allang bekend was dat de boom er slecht aan toe is. De brandweer heeft de boom opgeruimd.

De omgevallen boom in Deurne wordt in mootjes gehakt (foto: Walter van Bussel/SQ Vision).