Tientallen klachten rond leerlingenvervoer speciaal onderwijs: 'Stressvol'

Er zijn nog altijd grote problemen met het leerlingenvervoer voor het bijzonder onderwijs, met name in de regio Breda. Kinderen worden niet alleen te laat opgehaald maar chauffeurs zijn vaak onkundig, spreken soms geen Nederlands en zijn in een enkel geval zelfs gemeen tegen de kinderen.

Sjuul gaat naar het speciaal onderwijs op Het Kompas in Etten-Leur. “Ik heb mijn man wel eens van de akker gehaald om hem naar school te brengen.” Ze legt uit dat het in de drie jaren ervoor prima ging. “Altijd dezelfde chauffeur en bijna altijd op tijd.” Maar dat veranderde vanaf het nieuwe schoolseizoen toen Connexxion het overnam.

“Ik sta met Sjuul soms een half uur, een uur of zelfs anderhalf uur te wachten”, zegt Clarissa Roelants. Zij en haar man zijn boomkwekers uit Prinsenbeek. De tienjarige Sjuul heeft een leerachterstand, 'verder is er niet zoveel met hem aan de hand'.

Volgens Clarissa is het stressvol voor ouders én kinderen. “Sjuul staat soms extra vroeg op, omdat de app aangeeft dat de bus komt, maar dan komt hij weer niet. Het is zo demotiverend voor hem." Volgens zijn moeder heeft hij de afgelopen weken al tien lesuren gemist en loopt daardoor nog meer achterstand op. “Waarom is alles niet zo gelaten als het was", verzucht ze. Deze week is het weer raak: drie keer een uur te laat en vandaag 72 minuten. "Een record."

Michel Verschuren, raadslid van de SP in Breda, herkent de grote problemen. De partij opende een meldpunt en verzamelde in een week 35 klachten uit de regio Breda. De partij heeft de uitkomsten verstuurd naar de raad en wethouders van Breda. Daaruit blijkt dat kinderen soms wel tot twee uur moeten wachten, of dat de chauffeur helemaal niet komt opdagen.

Ook de wisselende chauffeurs komen veel terug in de klachten. Een kind had twaalf ritten met twaalf verschillende chauffeurs. Ook zijn ze niet altijd kundig genoeg om met kinderen met gedragsproblemen of kinderen in het algemeen om te gaan, zeggen sommige ouders.

In het rapport spreken enkele ouders over schreeuwende en chagrijnige chauffeurs. De SP heeft ook klachten binnen gekregen over chauffeurs die gemeen zijn en in twee gevallen zeggen ouders dat er sprake is geweest van fysiek geweld, zoals een kind dat de bus uit zou zijn geduwd.

"Bijna iedere dag komt er een andere chauffeur. De meesten zeggen helemaal geen zin te hebben om kinderen te rijden , zegt ook Clarissa. “Dat steekt. Ik moet mijn kind meegeven aan iemand die dat helemaal niet wil.”