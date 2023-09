112-nieuws: auto in vlammen op in Haarsteeg • defecte trein op spoor

02.05

Een auto is gisteravond laat in vlammen opgegaan aan de Vergereindseweg in Haarsteeg. De bestuurder stopte de auto toen hij rond elf uur ineens rook zag vrijkomen. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Bij de brand raakte niemand gewond. De auto is door een berger getakeld.