112-nieuws: brand in dak • man zwaargewond na ongeluk

11.40

Een 64-jarige man uit Valkenswaard is afgelopen vrijdagnacht overleden op het parkeerterrein van de Achelse Kluis, net over de grens in België. Hij was sinds april dakloos en verbleef volgens de Belgische politie al een tijdje op het parkeerterrein in zijn auto.

