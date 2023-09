112-nieuws: gewonde bij ongeluk in Waalwijk • brand in dak

12.39

In de Vogelstraat in Den Bosch is een lek ontstaan in een waterleiding, waarna het water eruit spoot. Het is niet duidelijk hoe dat komt. De straat stond deels blank. In de weg is een gat ontstaan, doordat zand en struiken zijn weggespoeld. Verschillende huishoudens zitten door het lek zonder water. Het repareren gaat waarschijnlijk tot vanavond duren. De gemeente heeft hekken neergezet om de straat af te sluiten.