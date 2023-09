112-nieuws: gewonde bij ongeluk in Waalwijk • mini-auto's verwoest

17.36

In een appartementencomplex aan de Heulstraat in Waalwijk is dinsdagmiddag een brand uitgebroken. Het vuur ontstond kort na drie uur in een kelderbox. Het vuur was snel onder controle. De opgeslagen spullen in de kelder werden naar buiten gebracht. Diverse dure op afstand bestuurbare autootjes, een beamer en andere spullen gingen bij de brand verloren. Voor zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt. De brandweer is bezig het complex te ventileren.