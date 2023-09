Van slachtafval tot bier: deze ladingen belandden ook al op de snelweg

Het is de nachtmerrie van elke vrachtwagenchauffeur: met je volgeladen truck kantelen en een enorme bende achterlaten op de snelweg. De afrit van de A65 bij Berkel-Enschot veranderde dinsdag zo in een colarivier, maar het is niet de eerste extreme lading die over het Brabantse wegdek vliegt.

10.000 kilo slachtafval

Deze zal bij menigeen nog wel op het netvlies staan. Afgelopen voorjaar verloor een vrachtwagen tien ton slachtafval op de A67, nadat hij hard remde en op een andere vrachtwagen botste. Door de klap schoten ingewanden, delen van dieren en bloed uit de bovenkant van de wagen. En dat alles kwam op de voorbijrijdende auto’s terecht.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

150 kratten bier

In Helmond lag een rotonde helemaal bezaaid met bierflesjes, nadat de lading begon te schuiven. Toen de vrachtwagen de rotonde op reed, vielen zo’n 150 tot 200 kratten bier uit de wagen. De weg is uiteindelijk met een veegwagen schoongemaakt.

Kip en satésaus

Wie zin had in kipsaté kon op een oktoberdag in 2018 zijn lol op de N2. Een vrachtwagen die kippenvlees en satésaus vervoerde reed tegen de vangrail en verloor de hele lading. De hele berm en de weg lagen bezaaid met troep en de weg was nog uren dicht.

Foto: Dave Hendriks

Tientallen flessen lachgas

Hulpdiensten keken vreemd op toen er na een ongeluk op de A16 in Breda tientallen cilinders lachgas verspreid lagen over de weg. 64 in totaal. Ze werden vervoerd in een auto die boven op een andere auto botste. Of de inzittenden dat ook gebruikt hadden is niet duidelijk.

Honderdduizenden wortelen

De berm op de A58 bij Bavel kleurde twee jaar geleden knaloranje toen een vrachtwagen vol wortels kantelde. Midden in de ochtendspits belandden er honderdduizenden wortels in de berm. Voor de vrachtwagen werden kijkschermen geplaatst en na de spits werd de puinhoop pas opgeruimd. En dat duurde uren.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision

Lading betonblokken

1000 kilo zware betonblokken, die wil je niet op je auto krijgen. Op de A16 bij knooppunt Zonzeel raakte een vrachtwagen meerdere betonblokken kwijt. De blokken lagen over het wegdek verspreid en de weg moest worden afgesloten. Het ongeluk zorgde in de avondspits voor lange files en het duurde tot middernacht om de schade aan de weg te herstellen.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Boerenkool op de weg

Wie zin had in winterkost moest in het najaar van 2020 op de A27 bij Bavel zijn. Daar lagen tientallen meters van de snelweg bezaaid met sla en boerenkool. Maar de vrachtwagenchauffeur die de lading verloor heeft daar waarschijnlijk zelf niets van gemerkt, want die was in geen velden of wegen te bekennen.

(foto: Twitter Rijkswaterstaat/weginspecteur Ron van G.).

Melkweg

Op de A2 bij Eindhoven lagen honderden pakken melk nadat een vrachtwagen daar kantelde. De vrachtwagen schoot door de middenberm en belandde op de zijkant. Een andere automobilist kroop daarbij door het oog van de naald en trapte net op tijd op de rem. Toen hij voor zich keek lagen er tientallen pakken melk om zijn auto heen.