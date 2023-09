Poolse vrouw lag dood in de bosjes, politie zoekt twee belangrijke getuigen

Wat is er gebeurd met de Poolse vrouw die deze zomer dood gevonden werd in de bosjes in Roosendaal? De politie spreekt zaterdag voorbijgangers in de Strausslaan aan met de vraag of zij iets gezien hebben wat duidelijkheid kan geven over haar dood. Ook zoekt ze twee belangrijke getuigen: een dame met een wit hondje en een man met een fiets.

De politie staat zaterdag op de plaats delict tussen twaalf en vier uur. De vrouw werd zaterdag exact vijf weken geleden gevonden. "Mensen zijn gewoontedieren, misschien lopen zij elke zaterdag op dat tijdstip daar. Dat is de reden dat we morgen op dat tijdstip voorbijgangers aanspreken."

"Maar dat de verdachte is opgepakt, wil niet zeggen dat het onderzoek is afgerond. We willen nog steeds weten wat daar is gebeurd. Hoe is zij om het leven gekomen en hoe zijn haar laatste uren geweest?", vertelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehaage.

De 44-jarige Poolse vrouw werd op 19 augustus gevonden in de bosjes langs het fietspad aan de Strausslaan. Een aantal jongeren stuitten op haar levenloze lichaam. Al snel werd duidelijk dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Een kleine maand erna is een Poolse man opgepakt als verdachte, hij zit nog vast.

Het onderzoek leverde de politie tot dusver zeven tips op. Een van de getuigen die ze gesproken heeft, zei dat er nog twee mensen in het park waren die mogelijk iets gezien hebben.

"Het gaat om een vrouw met een wit hondje en een meneer met een fiets die vlakbij op een bankje heeft gezeten. Zij waren allebei tussen half drie en kwart voor drie in het nabijgelegen parkje." Of dat ook het tijdstip is waarop de vrouw om het leven is gekomen, weet Uytdehaage niet. "Dat moeten we in het midden laten, voor zover wij weten heeft de vrouw daar niet dagen gelegen."

Drie rechercheurs staan zaterdag in de buurt van de plek waar de vrouw gevonden is. Op borden wordt het 'passantenonderzoek' aangekondigd, in het Nederlands en in het Pools.

Volgende week rondom hetzelfde tijdstip benadert de politie mensen online. Dat gebeurt aan de hand van advertenties die mensen op hun telefoon te zien krijgen in de omgeving van de vindplek.

