Oplichter die rekeningen leegroofde met gestolen bankpasjes opgepakt

Een oplichter die zich voordeed als medewerker van een bank en bij mensen aan huis bankpasjes en bijbehorende pincodes ontfutselde, is vrijdag aangehouden in Bergen op Zoom. De politie hield de man aan in een woning aan de Meidoornlaan. De 30-jarige verdachte heeft geen vast woon- of verblijfplaats.

Frits van Otterdijk Geschreven door