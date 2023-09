Victor zwaaide nog naar man die bezorgster boodschappen mishandelde

De agressieve man die zaterdagochtend een bezorgster van boodschappen mishandelde in Etten-Leur komt mogelijk uit dezelfde wijk waar de bezorgster de boodschappen afleverde. Een getuige meende hem te herkennen als buurtbewoner. De man dook vanuit het niets op en gooide met boodschappen en gaf de bezorgster een kniestoot. De politie kon hem alleen arresteren door zelf ook geweld te gebruiken.

De rust aan de Havik in Etten-Leur werd zaterdagochtend half acht ruw verstoord. Plastic boxen en andere spullen vlogen door de lucht. Buurtbewoner Victor reed op dat moment voorbij en zwaaide nog naar de agressieveling. "Ik dacht dat dit de bezorger was en dat hij de deur van de bestelbus dichthield zodat ik er langs kon rijden. Ik verbaasde me wel over de levensmiddelen die al op de weg lagen en de herrie waarmee de boxen werden verplaatst."

Vluchten

De bezorgster die net bestelde spullen had afgeleverd, snelde naar de bus en probeerde de man eruit te werken. Dat pakte anders uit. Ze werd uitgescholden, kreeg een kniestoot en en werd aan de haren getrokken. De bezorgster vluchtte bij de klant waar ze net de bestelling had afgeleverd naar binnen.

Ook dat schuilen verliep niet volgens plan. De bewoner wilde de rolluiken laten zakken maar die werden door de agressieve man vernield. Ondertussen was de politie gewaarschuwd. Agenten moesten zelf ook geweld gebruiken om de man in bedwang te houden en te arresteren.

Voorbijganger Victor zag het schouwspel op afstand gebeuren en is een dag later nog steeds verbouwereerd. "Het is hier een rustige buurt, het was een rustige ochtend en dan zie je ineens uit alle hoeken politie komen aanstuiven. De agressieve man maakte ook wel een verwarde indruk en zag er onverzorgd uit. Ik heb hem nooit eerder gezien."

Buurtbewoner

De agressieve man zou in de wijk wonen. Een buurtbewoner denkt hem te herkennen maar wil er verder niet al te veel over kwijt. "Ik ben erg geschrokken van zijn agressieve, onvoorspelbare gedrag. Ik zit er niet op te wachten dat hij bij mij straks verhaal komt halen."

