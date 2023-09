Man loopt dwarslaesie op bij kogelregen, daders moeten negen jaar cel in

Een 24-jarige man uit Veldhoven en een 27-jarige Eindhovenaar moeten negen jaar de cel in, omdat ze vorig jaar oktober in Eindhoven een 33-jarige man neerschoten. Dat heeft de rechter in Den Bosch maandag bepaald. Ze moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 200.000 euro. Het slachtoffer werd voor de deur van een huis aan het Titanpad in Eindhoven onder vuur genomen. Hij overleefde de kogelregen, maar liep wel een gedeeltelijke dwarslaesie op. Er was ook negen jaar cel geëist.

De schietpartij was binnen 27 seconden voorbij. In dat korte tijdsbestek werd het slachtoffer van dichtbij drie keer in zijn rug en eenmaal in zijn linkerbeen geraakt. Twee kogels hadden zijn rechterbeen geschampt. De Eindhovenaar zit sinds die aanslag op de vroege morgen van 29 oktober in een rolstoel en hij zal nooit meer kunnen lopen. Gevolg van ruzie

Met de explosie van geweld kwam een eind aan een maanden durende ruzie tussen de twee nu veroordeelde Antillianen en het slachtoffer. Tijdens de rechtszaak werd niet duidelijk wat de aanleiding was van het conflict. Wel dat de gemoederen hoog waren opgelopen. Het liep die ochtend van 29 oktober helemaal uit de hand toen het slachtoffer met een vriend hen wilden opzoeken. Ze waren echter niet in het huis van de vriendin van één van de Antillianen. Uit boosheid trokken ze de cameradeurbel van de muur en vertrokken ze weer; de vrouw bleef in doodsangst achter. Toen één van de mannen naar wie het slachtoffer op zoek was, dit hoorde, werd hij zo boos dat hij samen met zijn stapmaat naar het huis aan het Titanpad ging. Daar verbleef toen de man met wie ze ruzie hadden. Hier ging het snel. 'Geschoten uit zelfverdediging'

Volgens de mannen voelden ze zich bedreigd, omdat het latere slachtoffer een pistool leek te trekken. Uit zelfverdediging zouden toen de zes kogels zijn afgevuurd, waarna de daders er als een haas vandoor gingen. De daders vertelden tijdens de rechtszaak, twee weken geleden, dat ze spijt hebben dat het zo is gelopen. Ze vonden het ‘echt kut’ dat de neergeschoten man nu in een rolstoel zit en dat hij maar moet afwachten of hij ooit weer enigszins normaal kan lopen. Allebei een wezenlijk aandeel

Volgens de rechter hebben beide verdachten een wezenlijk aandeel aan de schietpartij. Er is volgens de rechter dan ook geen aanleiding om onderscheid te maken tussen de rollen van de verdachten. Daarom krijgen ze allebei een celstraf van negen jaar. De rechter heeft daarbij rekening gehouden met het feit dat het slachtoffer door de schietpartij nu in een rolstoel zit en altijd afhankelijk zal zijn van een aangepast huis, hulpmiddelen en begeleiding. Ook zijn werk als leerling-stukadoor kan hij niet meer doen. Zijn leven en dat van familie en vrienden zal volgens de rechter nooit meer hetzelfde zijn. LEES OOK: Man loopt dwarslaesie op bij schietpartij bij voordeur: 9 jaar cel geëist